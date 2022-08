CAULONIA CANTIERE DEL SUONO Protagonista del prossimo Campus, la voce con il soprano Marzano

R. & P.

Protagonista del prossimo Campus di Caulonia, “Cantiere del Suono” sarà il più sublime e nobile dei suoni: la voce.

Il Campus dal titolo “Il Sublime Suono… La Voce”si svolgerà giovedì e venerdì 11/12 agosto a Caulonia.

Caulonia Cantiere del Suono continua il viaggio nel suono e non poteva non riservare alla voce dell’uomo, definita da Nietzsche l’apologia della musica, un appuntamento importante per esaltarne tecnica e studio dei metodi.

Docente del Campus è il Soprano Liliana Marzano, titolare della cattedra di canto lirico presso il Conservatorio Cilea di Reggio Calabria.

Liliana Marzano si è diplomata in Canto al Conservatorio “A. Corelli” di Messina, iniziando la carriera artistica con la vittoria al concorso As.Li.Co.1990 e debuttando nel ruolo di Pamina ne “ Il Flauto Magico” di W. A. Mozart, rappresentato nei Teatri di Bergamo, Brescia, Como, Cremona e Mantova.

Ha collaborato con diverse formazioni da camera ed orchestrali, esibendosi tra l’altro nel Gloria di A. Vivaldi e l’Exultate Jubilate di W. A. Mozart.

Nel maggio 1991, per il Festival di Musica Sacra di Trento e Bolzano, ha eseguito musiche di autori trentini del ‘700, quali Bomporti, Ferrari e Runcher.

Ha debuttato nella Bohème di G. Puccini, alternando entrambi i ruoli femminili; nel 1992 al Teatro Regio di Torino, 1995 a Trieste, al Teatro Bellini di Catania 1996, ad Ascoli Piceno 1996, Bari 1997, ed infine, nella stagione 1999/2000 dell’Opera National di Lione.

A Berlino ha eseguito la Messa di Requiem di G. Verdi, ed a Winterthur, per il Teatro di Zurigo, ha interpretato Suzel ne L’Amico Fritz di P. Mascagni, opera di nuovo affrontata a Bergamo e Cremona.

Vanta la partecipazione ne La Rondine di G. Puccini al Teatro Regio di Torino dove interpreterà il ruolo di Isaure nello Jerusalem di G. Verdi.

E’ stata impegnata nella Carmen di G. Bizet ( Micaela ) per il Festival dei due Mondi di Spoleto, trasmessa in diretta Eurovisione su RAI DUE.

Ha ricoperto il ruolo di Violetta ne La Traviata di G.Verdi., a Treviso per l’allestimento de Il Flauto Magico diretto da Peter Maag ed è Nedda ne I Pagliacci di R. Leoncavallo al Teatro Comunale di Messina.

Dalla Sala Nervi del Vaticano, ha partecipato al Concerto FAO ’99, al fianco di Andrea Bocelli e Josè Carreras, con diretta Mondovisione su RAI DUE.

Le attività di studio ed approfondimento si concluderanno con un concerto lirico che vedrà coinvolti i corsisti a fianco del Soprano e docente Liliana Marzano, accompagnati al pianoforte dalla pianista Francesca Clemeno in un programma ricco e prezioso che raccoglie il meglio del canto lirico.

Appuntamento venerdi 12 in Largo San Nicolello, ore 21,30 per seguire un coinvolgente spettacolo di musica.

Per le iscrizioni, occorre compilare il seguente form: https://forms.gle/odK7j2znnbHt8F556 allegando copia del bonifico di € 10,00 IBAN: IT94A0100003245452300071934 intestato a Comune di Caulonia – servizio tesoreria. CAUSALE: Cantiere del Suono Campus “Il Sublime Suono…la voce”” .

In occasione del Campus sarà possibile alloggiare nelle case del “Paese Alberga”, ed in tutte le strutture ricettive convenzionate nonché gustare i piatti della tradizione e fruire di visite guidate.

Tutti i presupposti per farsi cullare dalla buona musica, in una estate che regala emozioni.

Per info: cauloniacantieredelsuono@gmail.com