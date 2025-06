R. & P.

Maria Campisi, che ha aderito al progetto Ogni Giorno Caulonia, è stata nominata assessore con delega ai beni culturali, politiche del lavoro, decoro urbano, progettazione e finanziamenti, bandi e progettazione sociale – PNRR – FSE e Fondi PAC del Comune di Caulonia.

Il messaggio del Consigliere regionale Domenico Giannetta (FI): <<Congratulazioni per il prestigioso incarico, con la tua competenza e il tuo impegno, saprai sicuramente portare valore e innovazione nella giunta. Hai sempre messo in campo il tuo impegno senza riserve, non facendo mai mancare il tuo apporto appassionato e qualificato al sindaco, alla giunta e a tutta l’amministrazione comunale. Continua così, sarai un’iniezione di energia e qualità per la squadra in questa nuova fase di rigenerazione del percorso amministrativo. In bocca al lupo per questa nuova sfida!>>.