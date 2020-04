CAULONIA Al via stamattina alla consegna dei buoni spesa a 232 famiglie

R. & P.

Stamattina saranno distribuiti i buoni spesa destinati all’acquisto di generi alimentari e di prodotti di prima necessità finanziati dall’Ordinanza di Protezione Civile n. 658 del 29.03.2020.



I voucher saranno consegnati alle 232 famiglie di beneficiari e saranno spendibili nei 19 esercizi commerciali che hanno aderito all’iniziativa e il cui elenco sarà consegnato insieme ai buoni nominativi.



Un ringraziamento all’ufficio delle politiche sociali del Comune diretto dalla dott.ssa Sonia Bruzzese che ha permesso di potenziare un altro percorso di solidarietà che si va ad aggiungere alla più ampia rete di solidarietà sociale già attivata a Caulonia.



Le azioni di sostegno intraprese non sono da considerarsi concluse.



L’impegno dell’Amministrazione è quello di proseguire nella strada già intrapresa per sostenere le fasce deboli della popolazione anche con il supporto della rete solidale formata dalle Associazioni di Caulonia che ringraziamo di cuore per il lavoro amorevole e senza sosta che hanno svolto in queste settimane.



Questa sarà una Pasqua insolita, soprattutto per i Cauloniesi fortemente legati alle secolari tradizioni religiose.



Con l’auspicio che ne usciremo più forti e vigorosi di prima e che sapremo cogliere l’importanza della comunità unita e solidale, formuliamo a tutti gli auguri per una serena Pasqua.

L’Amministrazione Comunale