CAULONIA Al via lunedì mattina i lavori di costruzione della nuova palestra scolastica

R. & P.

Lunedì mattina verrà dato avvio alla demolizione del manufatto che insiste davanti alla scuola elementare di Marina di Caulonia adibito a spazio per attività sportive. Detta demolizione è propedeutica alla ricostruzione di una Palestra moderna, tecnologica, sicura per i nostri ragazzi, omologata per le discipline sportive. La struttura sportiva, per la quale è stato ottenuto un finanziamento di 796.000 mila euro, sarà realizzata su due livelli. Il primo piano sarà destinato a Palestra per le attività sportive e motorie, dotata di tutti i confort e con annessi servizi, e il secondo piano sarà destinato ad attività ludiche, ricreative ed educative (con annessi servizi). Si rende, pertanto, necessaria, la chiusura del plesso per la prossima settimana al fine di consentire la demolizione in totale sicurezza. L’amministrazione comunale ha dato priorità e attenzione all’edilizia scolastica nell’intento di migliorare la qualità della vita dei nostri ragazzi che, finalmente, potranno avere degli spazi sicuri, una palestra di nuova generazione che possa rappresentare un modello innovativo di crescita sociale.

L’amministrazione comunale di Caulonia