R. & P.

CAULONIA – L’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale Sociale di Caulonia, ha pubblicato l’Avviso pubblico per la selezione del soggetto attuatore dell’intervento “Educational Framework – Progetto di supporto alle famiglie con educatori familiari”, finanziato nell’ambito del Programma Regionale Calabria FESR FSE+ 2021–2027 – Priorità 4 INCL “Una Calabria più inclusiva” – Obiettivo Specifico ESO4.11 – Azione 4.k.1, con risorse complessive pari a € 205.593,38.

L’intervento nasce con l’obiettivo di rafforzare e qualificare l’offerta dei servizi educativi e familiari, promuovendo un modello di presa in carico personalizzata delle famiglie e dei minori in situazione di vulnerabilità.

Il progetto prevede la presenza di educatori familiari a sostegno delle competenze genitoriali, la prevenzione delle difficoltà educative e relazionali, e la costruzione di una rete di prossimità capace di favorire la crescita armoniosa dei bambini e dei ragazzi all’interno dei loro contesti familiari e sociali.

«Con questo progetto – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Antonella Ierace – rafforziamo la nostra rete di interventi dedicati alle famiglie, puntando su una dimensione educativa di prossimità e sul sostegno concreto alla genitorialità. L’Ambito di Caulonia conferma il proprio impegno nel promuovere servizi che mettano al centro la persona, le relazioni e la comunità».

«Si tratta – aggiunge il Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso – di un’iniziativa che rappresenta un ulteriore passo avanti nella costruzione di un welfare territoriale moderno, inclusivo e vicino ai bisogni reali delle persone. Attraverso la collaborazione con il Terzo Settore, vogliamo valorizzare le risorse educative e sociali presenti nel nostro territorio».

L’Avviso è rivolto alle cooperative sociali di tipo A, singole o associate, con comprovata esperienza nel campo dei servizi educativi e di sostegno alla famiglia.

La selezione avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e concorrenza.

Tutti i dettagli, la documentazione e gli allegati sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Caulonia: www.comune.caulonia.rc.it .