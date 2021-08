Caulonia, al via la seconda fase di distribuzione voucher per famiglie in difficoltà

Caulonia, al via la seconda fase di distribuzione voucher per famiglie in...

R & P

Per affrontare l’emergenza sanitaria nonché sociale il comune di Caulonia ha provveduto all’avvio della seconda fase di distribuzione di voucher alle famiglie, con i fondi per le misure di sostegno alimentare, erogati dal Governo.

In data odierna è stata avviata la distribuzione di buoni alimentari da € 20,00 per un importo complessivo minimo di € 100,00 ad un importo massimo di € 360,00 determinato in base al numero di componenti del nucleo familiare e al reddito.

Le famiglie che verranno sostenute sono 69 per un impegno di spesa di € 14000,00 circa.

L’obiettivo continua ad essere il diritto di sostentamento alimentare ad una platea più ampia possibile di cittadini, colpiti dalle conseguenze della pandemia.

Sì ricorda che i predetti aiuti alimentari sono volti a soddisfare bisogni urgenti ed essenziali. “Si tratta dell’ennesimo gesto di vicinanza verso la popolazione” afferma il sindaco Caterina Belcastro. La solidarietà e l’attenzione verso i cittadini cauloniesi è sempre viva e rappresenta una priorità, evidenzia il consigliere delegato alle politiche Elisabetta Cannizzaro: in prossimità della festività di ferragosto il servizio sociale del Comune ha garantito, grazie ad un considerevole sforzo delle operatrici, la consegna dei voucher ai tanti beneficiari.

L’Amministrazione Comunale di Caulonia