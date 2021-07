Caulonia, al via la manifestazione CantiLuna a cura dell’Associazione Shalom

L’Associazione Coro Polifonico Parrocchiale “Shalom” di Marina di Caulonia è lieta di presentare “CantiLuna”, manifestazione artistico-musicale che nasce su propria iniziativa e nel contesto più ampio della diffusione della cultura corale; infatti, nel 2020, l’associazione risulta vincitrice di un bando regionale con il progetto CantiLuna, coinvolgendo maestri e realtà corali eccellenti, sotto la direzione artistica del M° Marco Berrini, docente al conservatorio di Castelfranco Veneto e direttore di coro e orchestra di fama internazionale.

La predetta iniziativa progettuale ha avuto inizio lo scorso anno con un corso di alfabetizzazione musicale che si è svolto nelle piazze del centro storico, ed è poi proseguito sul web con cadenza mensile tra settembre 2020 e giugno 2021, vedendo la partecipazione di corsisti provenienti dall’intera Penisola: questa attività ha fatto da ponte con il Festival CantiLuna che si svolgerà il 20 e 21 agosto 2021.

La struttura dell’evento si articola in una serie di esibizioni musicali, (vocali, corali e strumentali) e laboratori-studio per i quali è prevista la partecipazione attiva del pubblico presente, a partire dalla prima serata fino alle prime ore della notte, quando il chiaro di luna e la luce delle fiaccole, all’interno nel Borgo di Caulonia, illumineranno gli scorci architettonicamente più suggestivi della città. Tra gli obiettivi del progetto CANTILUNA vi è la creazione di una offerta culturale, ricreativa e turistica per Caulonia, per il comprensorio e per il territorio regionale in generale.

Il progetto CANTILUNA non vuole essere solo un festival musicale ma un incubatore di innovazione nel segmento dell’arte e della poesia. CANTILUNA si configurerà come un festival itinerante alla riscoperta di cortili, piccole piazze, antiche strutture del paese e chiese che, nelle due serate, diventeranno il palcoscenico naturale di esibizioni musicali di vario genere e di esposizioni di arte.

Il borgo antico di Caulonia e le sue architetture diverranno una cornice pittoresca e quasi surreale… un teatro a cielo aperto! La modalità di fruizione espressiva sarà di tipo attivo e partecipativo; il pubblico verrà condotto alla graduale e diretta esperienza del suono, attraverso i laboratori, al fine di favorire la contaminazione culturale attraverso l’approccio esperienziale. Il pubblico verrà direttamente trascinato in percorsi di condivisione artistica. CANTILUNA coinvolgerà musicisti provenienti non solo dalla Regione, ma dall’intera nazione e permetterà di mettere in luce un tesoro inestimabile e poco valorizzato come il nostro centro storico.

Il Coro Shalom è una delle realtà corali del comprensorio locrideo, che nasce agli inizi degli Anni Ottanta ed è oggi diretto da Concetta Cannizzaro vedendo, però, in alcune circostanze la presenza di un direttore ospite, quale Carlo Frascà,per la direzione di concerti e l’approfondimento vocale; la crescita dello “Shalom” è stata pressoché costante attraverso mirati percorsi di studio, ed ha avuto come naturale conseguenza la promozione di momenti di approfondimento per scambi di esperienze musicali sul territorio regionale e nazionale. Lo studio e il recupero di brani della tradizione popolare calabrese sono parte integrante del suo repertorio e dei suoi percorsi di studio.

Oltre ad animare la liturgia della parrocchia, l’Associazione sviluppa la propria azione su diversi fronti: corsi di canto corale e lezioni individuali di canto; corsi di solfeggio; corsi di direzione; corsi di strumento; musicoterapia e alfabetizzazione per i più piccoli; masterclass: attività specialistiche di perfezionamento; vacanze musicali estive volte all’esercitazione corale nei vari luoghi (mare, montagna, chiese antiche).

LA DIREZIONE