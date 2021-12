CAULONIA Al via la consegna delle case popolari

R. & P.

Domani mattina saranno consegnate le case popolari alle famiglie assegnatarie.

La consegna formale degli immobili, ubicati nel Centro storico di Caulonia, è l’epilogo di un iter procedurale che l’amministrazione comunale ha portato a compimento a partire dalla pubblicazione del bando, all’approvazione della graduatoria definitiva e alla ristrutturazione degli immobili stessi per renderli fruibili.

Quella di domani è la prima consegna di sei unità abitative a cui ne seguirà un’altra.

Far fronte all’emergenza abitativa e garantire il diritto fondamentale alla casa alle fasce sociali più fragili della popolazione rappresenta, a pochi giorni dal Natale, un segnale di speranza.

Sarà un bel Natale per queste famiglie che finalmente potranno godere di una abitazione accogliente e confortevole.

L’amministrazione comunale di Caulonia