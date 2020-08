CAULONIA Al via il progetto culturale-musicale “Cantiluna”

R. & P.

Il centro storico di Caulonia sarà la cornice di un innovativo e importante progetto musicale-culturale che vede protagonista la musica, proposto dell’associazione coro polifonico Shalom.Il progetto ha come obiettivo di esaltare la buona musica, di far conoscere gli elementi essenziali, di godere di note ed armonie corali, nei numerosi e caratteristici palcoscenici naturali di Caulonia.Quest’anno le misure anti covid hanno imposto una rimodulazione all’originario programma, pertanto, si partirà con un corso gratuito di alfabetizzazione musicale dal titolo “Dal segno al suono. Percorsi di alfabetizzazione musicale” rivolto a cantori, insegnanti ed appassionati del linguaggio musicale” tenuto dal Maestro Marco Berrini, una delle massime figure della coralità in Italia e non solo. Il Maestro Berrini che vanta esperienze di direzione anche all’estero,è membro della Commissione Artistica della Feniarco, importante organo della coralità italiana, fondatore della Milano Choral Academy, direttore e fondatore dell’Ars Cantica, direttore del coro G.M.R. espressione del corso di perfezionamento liturgico musicale della Cei.I successivi appuntamenti vedranno docenti di calibro che favoriranno un approccio alla musica, pratico e teorico, con metodi interessanti ed innovativi.L’inizio delle attività è previsto per il 19 agosto, ore 18:00 nell’ accogliente piazza Seggio e proseguirà anche nei giorni 20 e 21.Per info www.cantiluna.it o sulla pagina fb Cantiluna.