CAULONIA Al via il progetto “Apprendiamo giocando”

R. & P.

Al via il progetto “apprendiamo giocando” con tante attività culturali e sportive per i minori di età compresa tra i tre e i diciassette anni, grazie al contributo ottenuto dal Comune di Caulonia per l’avvio di centri di attività socioeducative, in attuazione all’art. 63 del D.L 25 maggio 2021 n. 73 – Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa.

La finalità è garantire attività di aggregazione e di socializzazione ai bambini e ragazzi cauloniesi. L’avviso è rivolto alle associazioni sportive e culturali che intendono aderire alla manifestazione di interesse predisponendo un progetto di attività, con avvio dal mese di ottobre sino al mese di dicembre.

Le famiglie, con Isee inferiore a 25.000,00 euro, potranno scegliere la proposta formativa rivolgendosi direttamente presso i gestori per l’iscrizione.

I voucher formativi saranno interamente a carico del Comune di Caulonia che provvederà a rimborsare direttamente il gestore erogatore del servizio. In totale saranno messi a disposizione voucher per circa 13 mila euro.

L’amministrazione comunale di Caulonia