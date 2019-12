CAULONIA A natale buoni spesa per le famiglie in difficoltà

R. & P.

Anche quest’anno in occasione delle festività natalizie l’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Caterina Belcastro ha deciso di tendere una mano alle famiglie cauloniesi in difficoltà economica, attraverso l’assegnazione di buoni finalizzati all’acquisto di beni di prima necessità. La misura riguarda i nuclei familiari con Isee inferiore a 3500 euro. Il progetto, a cui ha lavorato il capogruppo Maria Elisabetta Cannizzaro, ha il duplice obiettivo di offrire un piccolo contributo economico alle famiglie meno abbienti ed un sostegno al commercio locale.Alle famiglie bisognose, tenendo conto del numero dei componenti, saranno consegnati buoni fino a 90 euro per nucleo familiare, da spendere per l’acquisto di alimenti presso i punti vendita che hanno deciso di aderire all’iniziativa. Il termine ultimo per presentare le domande scade il 20 dicembre.Per il sindaco Belcastro «Anche in momenti di ristrettezze economiche quest’amministrazione ha dimostrato particolare sensibilità nei confronti di chi non sta attraversando un momento facile. Garantire anche alle famiglie più povere la possibilità di festeggiare serenamente il Natale ci è sembrato giusto e doveroso».