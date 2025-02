di Mario Murdolo

STILO – La Cattolica, un tempietto del secolo IX in stile bizantino si trova alle pendici del Monte Consolino a Stilo, piccolo borgo della Vallata dello Stilaro, si può definire, per la sua importanza storico-religiosa e per la sua grande notorietà il fiore all’occhiello della Calabria.

A dimostrazione di ciò sono il numero di visitatori che nello scorso anno, hanno determinato un invidiabile primato raggiungendo per ciò che concerne le visite. In questa chiesetta i monaci provenienti dall’area del Mar Nero e del Peloponneso vi trovarono rifugio. Anche nel periodo invernale è facile incrociare numerosi autobus che portano scolaresche, turisti, e visitatori ad ammirare questo gioiello di architettura e di storia millenaria. Stilo però, non è soltanto La Cattolica ma sono tante le cose da visitare. Prima di addentrarsi nel suggestivo e meraviglioso centro storico non si può non soffermarsi ad ammirare la statua dell’importante filosofo stilese Tommaso Campanella. Fu proprio Campanella a scrivere, tra le altre opere, La Città del Sole e Stilo è veramente la città del sole, perché per la sua felice posizione geografica è illuminata e riscaldata fin dalle prime ore dell’alba. Percorrendo le vie del paese si incontrano le numerose chiese antiche all’interno delle quali sono conservati statue, dipinti e oggetti sacri di ottima fattura e maestria di immenso valore. Nella chiesa di San Giovanni sono conservate le spoglie di San Giovanni Theristis, il mietitore, un santo molto rappresentativo e importante il cui ricordo rivive ancora nell’omonimo monastero di Bivongi.