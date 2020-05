CATTEDRALE DI LOCRI Da lunedì 18 riprendono le messe. Don Fabrizio detta le istruzioni

R. & P.

Carissimi, da lunedì 18 Maggio riprenderemo la celebrazione delle Sante Messe aperte ai fedeli. Tutte le celebrazioni, però, saranno soggette alle prescrizioni del Protocollo d’intesa tra Presidente del Consiglio dei ministri e Conferenza Episcopale Italiana del 07.05.2020, pertanto:- La Cattedrale avrà a disposizione 96 POSTI A SEDERE tenendo conto delle distanze di sicurezza. Terminati i posti a sedere, non sarà possibile accedere in chiesa.- Ogni posto a sedere è CONTRASSEGNATO DA UN BOLLINO VERDE. Ci si può sedere solo dove indicato.- Per entrare ed uscire dalla chiesa occorre mantenere le DISTANZE DI SICUREZZA. Non si possono creare ASSEMBRAMENTI – Nel disporsi in FILA PER RICEVERE LA COMUNIONE mantenere la distanza di almeno 150 cm- In chiesa è OBBLIGATORIO L’USO DELLA MASCHERINA correttamente indossata- Le celebrazioni avverranno solo in Cattedrale. La CHIESA dell’ADDOLORATA RESTERÀ CHIUSA vista la poca capienza – Le Messe saranno celebrate alle 07:30 e alle 18:30 in giorno feriale. Nei festivi come di consueto, ma continuerà (come sempre) ad essere pubblicato il calendario settimanale.- La Cattedrale aprirà il mattino dalle 07:00 alle 12:00 (tranne lunedì per riposo del Sacrista e sabato per le pulizie) e il pomeriggio dalle 16:30 alle 19:30.- DIVIETO di ingresso a chi presenta sintomi influenzali con temperatura corporea pari o superiore a 37,5 gradi o a coloro che sono entrati in contatto con malati di Covid19.

Tutto ciò sarà valido fino a nuove disposizioni.Capisco e condivido le difficoltà ma impegniamoci tutti per il bene di tutti. Grazie, don Fabrizio