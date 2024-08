A deferire in stato di libertà sono stati i Carabinieri di Catona: le accuse delle quali dovranno rispondere sono furto aggravato su autovettura e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

di Comando Provinciale Reggio Calabria

CATONA – Due persone, a ridosso delle festività di ferragosto, sono state denunciate dai Carabinieri della Stazione di Catona. I militari, a seguito di mirati accertamenti, hanno individuato un 28enne di origine rom ed una 20enne di origine polacca, ritenuti responsabili dei reati di furto aggravato su autovettura, indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti. Nello specifico, lo scorso luglio, i Carabinieri hanno intrapreso una mirata attività d’indagine volta a individuare gli autori di un furto su auto commesso sul lungomare di Catona, ai danni di un’anziana. Nella circostanza i malviventi, dopo aver infranto un finestrino, rubavano all’interno del veicolo della malcapitata, un portafoglio contenente denaro contante e strumenti elettronici di pagamento.

Un modus operandi evidentemente già collaudato quello messo in atto: l’uomo rapidamente danneggiava e asportava la refurtiva, per poi consegnare le carte di debito alla donna che, nell’immediatezza, provvedeva ad acquistare prodotti e ad effettuare prelievi.

L’attività posta in essere racchiude la sensibilità dell’Arma reggina in materia di tutela dei cittadini dai reati contro il patrimonio. Prendersi cura di queste problematiche e dare risposta alle richieste di aiuto delle vittime di tali delitti rappresenta una delle sfide odierne dell’Arma dei Carabinieri, al fine anche di migliore la sicurezza percepita nel centro cittadino.È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la colpevolezza degli indagati dovrà essere accertata in sede di processo, nel contraddittorio tra le parti.