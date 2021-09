CATOJA IN FESTA Da mercoledì a sabato a Benestare

Riparte l’Evento più spettacolare dell’anno benestarese: CATOJA IN FESTA 2021 – 12^Edizione – 29 settembre | 2 ottobre.CATOJA IN FESTA È EMPATIA!

CATOJA IN FESTA dove tutto è didattico/divulgativo, dove grandi e piccoli davanti ai Catoja ripercorrono mestieri antichi e ricette di altri tempi, memorie perdute che Benestare con CATOJA IN FESTA sta trasmettendo alle giovani generazioni e non, consegnando questo prezioso patrimonio immobiliare di cultura a rischio di estinzione ad un nuovo FUTURO.

Un futuro che anche per questa 12^Edizione ci porta responsabilmente a svolgere questa Manifestazione in forma ridotta e nel rispetto delle misure di sicurezza.Non ci saranno perciò i nostri 90 Catoja, con le loro luci e il loro tradizionale percorso tra le nostre case di gesso del centro storico.

Perché i nostri Catoja in Festa non si possono conciliare con restrizioni, distanziamenti, mascherine e contingentamenti.Catoja in Festa è allegria, identità, suoni, storia, abbracci e sorrisi. La sua Essenza è l’assembramento!

Sarà quindi una festa ridimensionata per via di questa pandemia ma le rinunce di oggi ci faranno ritornare più forti domani.Vi aspettiamo a tutte e tutti!

Per l’Amministrazione Comunale

Il Sindaco

Avv. Domenico Mantegna