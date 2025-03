di Redazione

Catanzaro – Un’importante iniziativa di solidarietà ha avuto luogo lunedì 3 marzo, quando il delegato della Regione Calabria dell’Istituto Nazionale Azzurro, dott. Giacomo Labate, ha consegnato una generosa donazione di farmaci e medicinali vari alla Reale Arciconfraternita dei SS. Giovanni Battista ed Evangelista dei Cavalieri di Malta ad Honorem di Catanzaro, aggregata alla Arcibasilica Lateranense.

Questa donazione è stata resa possibile grazie all’eccezionale sensibilità e generosità di Marina e Leo, che hanno voluto contribuire concretamente alla missione umanitaria della Reale Arciconfraternita in Congo.

I medicinali consegnati nelle mani del Priore Ecc.mo Luigi Merante Critelli rappresentano un aiuto fondamentale per sostenere le attività di assistenza sanitaria in una delle aree più bisognose del continente africano.

L’iniziativa conferma l’impegno della Reale Arciconfraternita nel fornire supporto alle comunità più vulnerabili, testimoniando come la collaborazione tra istituzioni e privati possa tradursi in gesti concreti di aiuto e speranza.

Questa donazione non è solo un atto di beneficenza, ma un simbolo di fratellanza e vicinanza verso chi soffre. Un gesto che dimostra come la generosità possa superare i confini e trasformarsi in un’opportunità di vita per chi ne ha più bisogno.