CASO ZUCCATELLI Italia in Comune:”Governo non giochi con la pelle dei calabresi”

R. & P.

“Italia in Comune chiede al Governo la revoca immediata dell’incarico di commissario alla sanità calabrese a Zuccatelli, invitando ad una scelta scevra da logiche partitiche e politiche che dia ai calabresi una personalità di riconosciute e indubbie capacità manageriali per risollevare una volta per tutte la sanità regionale”.

A sostenerlo in una nota è Alessio Pascucci, coordinatore nazionale di Italia in Comune.

“La Regione Calabria, la cui Sanità è da oltre un decennio commissariata, come è noto è stata inserita per Decreto nelle cosiddette “zone rosse” a causa dell’incapacità del Sistema Sanitario di reggere l’impatto della pandemia che sta flagellando tutto il mondo”, afferma Pascucci. “I Calabresi sono stanchi di subire nomine commissariali di bizzarri Generali in pensione pronti a scomodare complotti di quart’ordine orditi ai loro danni pur di coprire inefficienze e inettitudini. Due milioni di cittadini da anni sono costretti a pagare sulla propria pelle l’incapacità della politica di garantire il diritto costituzionalmente sancito alla salute”, conclude il coordinatore di Italia in Comune.