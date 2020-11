Caso Cotticelli, l’On Torromino (FI) chiede ritiro decreto Calabria

R & P

Roma li, 7 novembre 2020 – TORROMINO(FI)-Che il sistema sanitario in Calabria facesse acqua da tutte le parti lo abbiamo sempre sostenuto, 10 anni di commissariamento, Scura, Cotticelli e Cotticelli Bis, non hanno portato nessun vantaggio ai cittadini, solo tagli, in posti letto e servizio.

Come Forza Italia Lo abbiamo gridato a gran voce dal primo lockdawn che il sistema sanitario in Calabria non avrebbe retto, lo abbiamo ribadito in parlamento più e più volte senza essere ascoltati. Abbiamo informato il governo, il ministro Speranza ed anche il presidente del consiglio Conte su quanto non è stato fatto per far fronte alla seconda ondata di Covid-19. Ancora ieri mattina in parlamento abbiamo ribadito che Cotticelli era inadeguato, che nulla aveva fatto in questi suoi 3 anni di mandato se non affossare di più il sistema sanitario calabrese, ma in tutta risposta il ministro ieri pomeriggio ha provveduto alla sua riconferma! Sono bastati tre minuti in TV per dimostrare al mondo intero l’inadeguatezza di Cotticelli. Oggi, dopo la figuraccia di ieri sera in TV, Conte annuncia la rimozione del commissario. Doveva arrivare un servizio giornalistico per rendersi conto, il governo, di chi aveva messo a capo della sanità in Calabria? Eppure il disastro provocato era sotto gli occhi di tutti, solo i rappresentanti parlamentari e regionali dei 5 stelle e del PD non si rendevano conto di ciò che stava succedendo! Troppo facile ora gridare allo scandalo, troppo semplice procedere solo alla rimozione del commissario, le vere colpe stanno in capo al ministero della sanità, al presidente del consiglio Conte e a chi fortemente esponenti di spicco dei 5 stelle, ha voluto questa nomina , che non solo non hanno vigilato sul lavoro svolto, neanche quando la presidente Santelli scriveva al presidente Conte per denunciare l’inerzia del commissario, ma che hanno perseverato in un disegno delittuoso nei confronti dei cittadini Calabresi. La Calabria merita una sanità all’avanguardia, merita gli stessi servizi previsti per altre regioni, i cittadini della Calabria non sono di serie B, pagano le tasse come tutti i cittadini Italiani e come tali devono avere gli stessi diritti di chi vive nelle città del nord! Le dimissioni oggi li chiedo a gran voce a nome di tutti i cittadini anche a chi ha taciuto, a chi non ha difeso i calabresi, a chi avrebbe dovuto controllare e non l’ha fatto! Il ministro Speranza deve dimettersi insieme a Cotticelli e ai sui sponsor, responsabili in egual misura del disastro della sanità Calabrese! Alla luce di ciò mi aspetto che il presidente Conte faccia un passo indietro, non solo propaganda nel rimuovere Cotticelli, ma che ritiri il decreto Calabria e ridia ai calabresi la facoltà di gestire la sanità della Calabria.

Cordiali saluti,On. Sergio Torromino