di Redazione

SANREMO – L’agroalimentare calabrese sarà protagonista a Casa Sanremo per un’intera giornata di promozione della Calabria Straordinaria tipica e gustosa. Il 13 febbraio, nel pieno della settimana del Festival della Canzone Italiana, si accenderanno i riflettori sulla Calabria nell’area hospitality del Palafiori, a due passi dal Teatro Ariston, da sempre punto di aggregazione per addetti ai lavori, autorità, giornalisti e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo, per tributare i sapori e l’enogastronomia calabrese a 360 gradi.

Si parte con il programma “L’Italia in Vetrina”, condotto da Grazia Serra, con la promozione dell’agroalimentare calabrese. Nel corso della puntata saranno mostrati video che raccontano il territorio e sottolineano il ricco patrimonio enogastronomico regionale. La giornata proseguirà con uno show cooking per esaltare le eccellenze calabresi ed una cena speciale per tutti gli ospiti del Roof Gambero Rosso interamente dedicata ai sapori della Calabria.

Lo chef Pietro Tangari alias ”Pedro’s”, già “Chef di Pizza Stellato” e ambasciatore delle eccellenze calabresi, preparerà una speciale focaccia esaltata dal gusto delle Patate della Sila e di altri prodotti Dop e IGP calabresi.

<<Essere in uno degli eventi mediatici più seguiti all’interno del Festival della Canzone Italiana – spiega l’assessore Regionale all’agricoltura Gianluca Gallo – rappresenta per noi un passaggio fondamentale per far conoscere la qualità ed i risultati positivi che la Calabria sta ottenendo in ambito agricolo. L’agricoltura, strettamente legata alla buona cucina, rappresenta un potente attrattore per la nostra regione, oltre che ad un forte carattere identitario>>.

Tra le protagoniste dell’evento spiccherà la Patata della Sila IGP che sarà utilizzata per tutta la settimana del festival per la preparazione di piatti per gli ospiti del roof gambero rosso.