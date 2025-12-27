L’acquisto della casa si conferma come uno degli obiettivi principali nei progetti di vita delle famiglie italiane.

Nonostante le incertezze economiche che hanno caratterizzato il recente passato, il 2025 si è rivelato un anno di svolta a questo proposito, segnato da un rinnovato dinamismo e da una fiducia crescente da parte dei risparmiatori.

A confermare questa tendenza positiva sono gli ultimi dati condivisi dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell’Agenzia delle Entrate, secondo i quali, nel secondo trimestre del 2025, le compravendite residenziali hanno registrato un incremento dell’8,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Questo andamento positivo si riflette anche sul mercato del credito, come emerge dalle ultime rilevazioni diffuse da CRIF, che evidenziamo come, nei primi nove mesi del 2025, la domanda di mutui da parte delle famiglie italiane sia cresciuta del 16,4%, con un importo medio richiesto attestatosi sui 152.720 euro, cifra che riflette sia l’aumento dei prezzi al metro quadro, sia la propensione a cercare immobili di qualità superiore.





Mutui: cosa sta determinando la domanda in aumento?



L’aumento delle richieste di mutui nel 2025 trova una spiegazione chiara nella svolta impressa dalla Banca Centrale Europea alla propria politica monetaria.

Dopo un biennio caratterizzato da continui rialzi dei tassi – misura necessaria per contrastare l’inflazione – l’Eurotower ha invertito la rotta, procedendo a una serie di tagli consecutivi che hanno ridato slancio all’intero comparto del credito.

Per molte famiglie italiane questa nuova fase ha rappresentato un segnale atteso da tempo. La prospettiva di accedere a un finanziamento con tassi più favorevoli ha sbloccato decisioni di acquisto rimandate nei mesi precedenti per timore di condizioni poco sostenibili. Si è trattato, in larga parte, di una domanda latente che ha trovato finalmente le condizioni macroeconomiche giuste per emergere.

Per i giovani, un ulteriore impulso arriva naturalmente anche dalle agevolazioni in vigore per l’acquisto della prima casa. In particolare, chi ha meno di 36 anni e un ISEE inferiore a 40.000 euro può accedere a condizioni fortemente agevolate grazie alla garanzia pubblica sull’80% del mutuo offerta dal Fondo statale gestito da CONSAP. Questa misura riduce il fabbisogno di capitale iniziale e consente di ottenere più facilmente finanziamenti anche a copertura di una percentuale molto elevata del valore dell’immobile.

Il risultato è un abbassamento concreto delle barriere all’ingresso per una fascia demografica che, in assenza di un sostegno mirato, rischierebbe di restare esclusa da una fetta importante del mercato immobiliare.





L’accesso al credito favorito anche dall’informazione e dal confronto



Un altro aspetto rilevante che sta contribuendo alla crescita della domanda è la possibilità di informarsi in modo più semplice e trasparente sulle proposte disponibili sul mercato.

In passato, la complessità dell’offerta – con condizioni fortemente variabili in base al tipo di tasso, alla durata del rimborso o alla finalità del finanziamento – rappresentava spesso un fattore disorientante, soprattutto per chi si approcciava per la prima volta a un’operazione di questo tipo.

Oggi, grazie a portali di comparazione specializzati come Mutui.it, le famiglie possono orientarsi con piena consapevolezza in un panorama ricco di alternative, confrontando in pochi istanti le soluzioni proposte dai principali istituti di credito. La possibilità di ottenere preventivi su misura dettagliati rappresenta un elemento decisivo per compiere scelte informate, trasformando un’intenzione di acquisto potenziale in una decisione concreta.





Come cambia la ricerca della casa: priorità e nuovi criteri di scelta



Mentre la domanda di mutui cresce, è interessante notare come stiano cambiano radicalmente i criteri con cui gli italiani scelgono la propria abitazione, che oggi deve rispondere a standard qualitativi molto più rigidi.

L’efficienza energetica è passata da essere un valore aggiunto a diventare un prerequisito quasi imprescindibile. Gli acquirenti valutano con estrema attenzione la classe energetica, la qualità degli infissi, la presenza di cappotti termici e impianti fotovoltaici, calcolando preventivamente i costi di gestione futuri.

Oltre alla sostenibilità, si cercano spazi diversi rispetto al passato. La casa ideale, oggigiorno, deve possedere caratteristiche precise, tra cui la possibilità di ricavare un angolo per lo smart working, la presenza di aree esterne vivibili e/o di aree verdi.

Naturalmente, le esigenze variano anche in base al target. Le giovani coppie, spesso supportate dalle garanzie statali per la prima casa, tendono a cercare soluzioni ristrutturate o di nuova costruzione per evitare lavori dalle tempistiche lunghe. Al contrario, le famiglie che effettuano un acquisto migliorativo sono spesso alla ricerca di metrature più generose e sono disposte a valutare immobili da ristrutturare, purché il prezzo d’acquisto consenta di investire nella riqualificazione energetica.





Prospettive per il 2026: tra stabilità dei prezzi e credito più accessibile



Dopo la crescita vivace registrata nel 2025, è ragionevole attendersi per il 2026 una fase di normalizzazione, in cui i principali indicatori del mercato immobiliare e del credito tenderanno ad assestarsi.

I prezzi delle abitazioni, che in molte aree urbane hanno toccato soglie elevate, potrebbero rallentare la loro corsa, delineando un nuovo punto di equilibrio tra domanda e offerta. Questo non implica necessariamente una flessione dei valori, ma una dinamica di crescita più contenuta e coerente con le reali capacità di spesa delle famiglie.

In questo scenario, si delinea un contesto più stabile, in cui sarà possibile programmare l’acquisto con maggiore serenità, contando su strumenti di supporto efficaci e su un mercato più maturo, meno esposto a shock e rialzi repentini.

Il 2026 potrebbe quindi rappresentare l’anno della continuità, in cui il rinnovato interesse per la casa come bene rifugio e progetto di lungo periodo si tradurrà in scelte sempre più consapevoli e sostenibili, sia dal punto di vista finanziario che abitativo.