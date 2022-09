CASA DELLE ERBE DELLA LOCRIDE Sabato 1° ottobre incontro con Giorgio Gigliotti e le complessità del mondo islamico

R. & P.

Per la rassegna “Teatro, scrittura e visioni fuori rotta”, alla Casa delle Erbe e delle AgriCulture della Locride di Marò D’Agostino, un’immersione nel mondo islamico con Giorgio Gigliotti.

“Islamitudine”, è la prima trilogia di racconti sul mondo islamico scritta da un autore occidentale, una finestra che si affaccia sull’altra riva del mar Mediterraneo, un plusvalore trasformato in prodotto letterario.

Avventure nel deserto, ritratti storici, rivoluzioni epiche, avventure mistiche, guerre coloniali, omicidi, sesso, scandali, misteri, spaccati di vita quotidiana ironici e drammatici, per una scrittura a volte cruda ma poetica e cinematografica. “Hotel Allah”, “Pane e Allah”, “Polvere di Allah” sono le tre pubblicazioni di Giorgio Gigliotti (per Ponte Sisto edizioni), ora riunite in cofanetto, su un universo complesso e multisfaccettato, denso di fascinazioni.

Nella forma incisiva dei racconti brevi, “Hotel Allah” dipana emozioni e riflessioni in un intricato dedalo di vie; “Pane e Allah” è una nuova sintesi sociale e culturale dopo le rivoluzioni arabe; “Polvere di Allah” fotografa la commistione tra oriente e occidente al proprio culmine.

“Frammenti di uno specchio che compongono un universo che l’autore vede con lo sguardo di chi quell’universo conosce ma che conserva anche le sue radici europee” (Il Venerdì di Repubblica), “Un mondo pieno di fascino si anima in queste pagine, di personaggi che rispecchiano una cultura misteriosa e complessa… quasi Le mille e una notte trasferite nel mondo di oggi” (Io donna del Corriere della Sera).

Giorgio Gigliotti è giornalista e scrittore, nato in Calabria, vive e lavora a Roma.

Ha collaborato con Il Manifesto, Paese Sera e Rinascita.

Ha vissuto per anni in Tunisia.

Ha collaborato come inviato per Radio 3 Rai nel Maghreb e ha girato un documentario sull’Algeria post-terrorismo.

È autore di nove monografie sui paesi arabi mediterranei.

L’appuntamento alla Casa delle Erbe della Locride, ad Antonimina, è per sabato 1 ottobre alle ore 17.00.

Giorgio Gigliotti dialogherà con la giornalista Maria Teresa D’Agostino e i presenti saranno accompagnati nel vivo dei suoi racconti dalle letture di Rossella Scherl.

Seguirà la degustazione di un aperitivo magrebino.

Ai piedi del monte Tre Pizzi, nel giardino della Casa delle Erbe, tutti gli aspetti sensoriali si amplificano e trovano connessioni inusitate, aperture sempre speciali mentre ogni visitatore può sentirsi accolto e motivato nel segno dell’armonia con la natura.

Ogni incontro, compresi quelli della rassegna Fuori Rotta curata da Marò D’Agostino, ideatrice e “custodea” di questo luogo, è pensato per stimolare relazioni culturali e interculturali, personali e interpersonali, per aprire finestre ovvero percorsi di senso e di condivisione tra i partecipanti.

Ingresso e contributo liberi.

Info e prenotazione al 3394018497.