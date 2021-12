CASA DELLA SALUTE “Iter bloccato senza motivo”

R. & P.

Il Comitato della Salute di Siderno, prende atto che l’iter per la ristrutturazione dell’ex-ospedale di Siderno è bloccato per un incomprensibile ritardo nell’acquisizione del risultato della gara che si è chiusa già dal 5 ottobre.

Dopo oltre 2 mesi non è stato conferito alla società che ha vinto, l’incarico per la progettazione esecutiva della Casa della Salute di Siderno.

Dopo l’ultimo incontro, a fine luglio, con il Commissario dell’Asp di RC, nonostante non abbiamo riscontrato nessun passo avanti sulle questioni che avevamo post per il potenziamento degli attuali Ambulatori, in particolare la strumentazione per Otorino e Oculista che pure ci era stata promessa, l’aumento ore specialistica, la sede del distretto a Siderno, abbiamo aspettato fiduciosi sperando che, almeno entro dicembre, si sarebbe chiusa la fase di progettazione per la ristrutturazione della struttura.

Invece nulla sugli Ambulatori e procedura a rilento per il complesso ospedaliero, tutto ciò è inaccettabile.

Il blocco dell’iter, causa mancanza di personale, non può giustificare un ritardo di due mesi, che si ripercuoterà sui successivi passaggi.

Dopo anni di attesa e dopo che il 2021 si era aperto con la firma di un atto necessario da parte del dottor Scaffidi, appena insediato, ci sembra di ritornare al passato.

E’ nostra intenzione attivare tutte le forme possibili per lo sblocco della situazione, da incontri con i responsabili della Sanità per avere chiarimenti, a forme di mobilitazione che stiamo definendo.

Chiediamo un incontro, prima possibile, al Commissario ASP di RC, dottore Luigi Scaffidi e al Commissario alla Sanità della Calabria, Presidente della Regione, on. Roberto Occhiuto per definire i tempi e le procedure, atte a rimuovere gli ostacoli e per iniziare i lavori, già previsti per aprile 2022.

Chiediamo che, nel frattempo, gli stessi attivino, presso l’ASP RC, tutti gli atti necessari allo scopo.

Da parte nostra, la ferma intenzione di non subire la situazione in atto.

Per il Comitato “Casa della Salute” Siderno

Salvatore Albanese, mail: Sasaalbanese2018@gmail.com

Francesco Martino, mail: francomartino@gmail.com