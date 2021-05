CASA DELLA SALUTE I principali risultati raggiunti dalla mobilitazione

R. & P.

Il Comitato “Casa della Salute” di Siderno, al sesto mese di mobilitazione valuta positivamente i risultati raggiunti.

Senza la nostra assidua presenza davanti all’ex-ospedale, non si sarebbe discusso di riattivazione della Casa della Salute.

Ringraziamo tutti quelli che hanno voluto, con la loro presenza, testimoniare la giustezza della nostra iniziativa e il contributo dei media locali e nazionali che ci hanno fatto da cassa di risonanza mediatica.

E’ stato importante il collegamento con le altre associazioni calabresi, in mobilitazione come noi, per richiedere un servizio sanitario efficiente per tutti i calabresi e in particolare Comunità Competente, che coinvolge centinaia di associazioni.

La nomina del nuovo Commissario Scaffidi, ha determinato un’accelerazione dei processi, fermi da anni, ed ha sbloccato la situazione.

Mercoledì 5 maggio, all’incontro richiesto da Comunità Competente con i vertici dell’ASP di RC tale processo ha fatto dei passi in avanti e si è aperto un dialogo tra le parti, che dovrà continuare proficuamente, fino alla completa realizzazione della Casa della Salute.

Entro fine maggio, andranno a bando le gare per la scelta della società, che dovrà elaborare i progetti esecutivi, entro fine anno dovrebbe concludersi questa prima fase, a cui seguirà il bando per individuare l’azienda che eseguirà i lavori e i successivi passi per la realizzazione.

Come Comitato, abbiamo chiesto di aprire un tavolo di confronto permanente per definire i contenuti assistenziali della Casa della Salute, per dare immediate risposte ai bisogni di salute dei cittadini.

Abbiamo constatato un atteggiamento di confronto e collaborazione, da parte del management aziendale e,pertanto, abbiamo chiesto che ci siano ulteriori incontri tematici di approfondimento, sia con la Direzione Strategica dell’ASP di RC, sia col Distretto della Locride.

Vogliamo essere presenti nel tavolo di regia, per individuare l’allocazione delle prestazioni da attivare all’interno della struttura, e desideriamo essere informati per seguire passo passo la ristrutturazione dell’edificio.

Prendiamo atto della disponibilità della ASP RC di implementare, da subito, altri servizi e prestazioni nella struttura, oltre quelli attualmente presenti, in linea con quelli previsti per le Case della Salute.

In questo modo, in breve tempo, senza dovere attendere che sia completata la ristrutturazione dell’edifico, sarà possibile anticipare alcuni servizi, a partire dalla Aggregazione Funzionale Territoriale (AFT) tra i Medici di Medicina Generale e quelli della Specialistica compresenti nella stessa struttura, semplificando, così, notevolmente la burocrazia e i tempi di attesa per tutti i cittadini, che hanno diritto a risposte immediate ai problemi di cura e assistenza.

Altro risultato positivo riguarda i Consultori Famigliari, per i quali da subito, ci sarà incremento di personale, i cui bandi di assunzione l’ASP RC ha iniziato a emanare per 1.400 ore di specialistica ambulatoriale.

A tal proposito, verrà creata una Consulta dei Consultori dell’ASP per individuare le esigenze territoriali.

E’ stato chiesto di istituire un Consultorio attivo h 12 per ogni Distretto, mantenendo gli altri a h 6.

La nostra presenza sarà attiva, in primo luogo sui tavoli di consultazione e trattativa, di cui non mancheremo di informare puntualmente la cittadinanza.

Al momento sospendiamo i presidi, pronti a riprenderli e a rafforzare le mobilitazioni nel caso la burocrazia dovesse tendere a rallentare questi primi risultati positivi.

Giovedì pomeriggio, andremo al primo incontro con la dottoressa Silvana Murdaca, responsabile dell’ASP della Locride, con l’obiettivo di iniziare a disegnare il nuovo volto della Sanità nella nostra zona.

Altri seguiranno con i responsabili ai vari livelli.

Siderno, 11 maggio 2021 Comitato Casa della Salute Siderno