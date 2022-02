CARO-BOLLETTE A Siderno una protesta “a macchia di leopardo”

di Gianluca Albanese (foto e video di Enzo Lacopo)

SIDERNO – In piedi sui marciapiedi con le braccia conserte e i volti tesi. Di chi è stufo dell’ennesima serata con la chiusura fiscale giornaliera pari a zero e di bollette sempre più salate. Ieri sera alle 19 si presentava così il Corso della Repubblica a Siderno, per tanti decenni salotto buono e “centro commerciale all’aperto” della città più popolosa e con la maggiore vocazione commerciale della Locride. Da qualche lustro sembra aver perso il suo tradizionale appeal: prima il caro-affitti che ha svuotato parecchi locali, poi l’esplosione del commercio on line, quindi il Covid e il caro-bollette hanno avuto effetti devastanti su un tessuto economico che se ancora resta in piedi è per la buona volontà dei titolari e per il loro innato dinamismo.

L’effetto visivo della manifestazione indetta da Confesercenti (e alla quale hanno aderito anche le associazioni cittadine) non è stato quello desiderato, tanto da far parlare di spegnimento delle luci “a macchia di leopardo”. Ma è solo un punto di partenza, come dice Antonella, presidente dell’associazione di imprenditori sidernesi “Insieme con il cuore” che preferisce parlare della buona sinergia instaurata con l’amministrazione comunale e con le altre associazioni riunite nella Consulta cittadina per il rilancio economico e turistico di Siderno. “Se remiamo tutti nella stessa direzione – dichiara – riusciremo a risollevarci e il mio innato ottimismo mi dice che appena le restrizioni da Covid verranno allentate, inizierà la ripresa. Del resto, il ricco cartellone di manifestazioni (poi annullate per la ‘stretta’ imposta dal Governo) che avevamo organizzato per le feste natalizie è stato indice della voglia di risalire la china”.

Giovanni, dirigente dell’Associazione Commercianti Sidernesi pensa che “il caro-bollette è solo la punta di un iceberg. Prima il lockdown e dopo le restrizioni imposte dall’obbligo di esibire il green-pass hanno ridotto i flussi di clienti. La gente deve ritrovare il coraggio di uscire di casa e frequentare i negozi, di fare shopping incontrandosi per il gusto di farlo. Solo così riusciremo a fronteggiare l’aumento dei costi, sia delle materie prime che dell’energia”.

Sia Antonella che Giovanni plaudono alla prospettiva di fusione delle due associazioni cittadine, per parlare con una voce sola che ha bisogno di fare sentire forte le proprie rivendicazioni.

Chi appare deluso dal numero delle adesioni all’iniziativa è Domenico, operatore del settore gastronomico. “Ci aspettavamo maggiore adesione – ammette – benché fossimo già tutti consapevoli del fatto che spegnere le luci per dieci minuti sarebbe stato solo un gesto simbolico e di partenza. Il mio parere è che si debbano privilegiare le iniziative delle associazioni di categoria espressione del nostro territorio e se fosse per me chiederei a tutte le attività di fare una serrata anche di tre giorni di fila per dare un segnale forte”.

Anche molti palazzi municipali della zona (Siderno e Roccella in primis) hanno spento le luci degli edifici pubblici in segno di protesta.