“CARO BABBO NATALE” Nel nuovo singolo, il grande cuore di “Shark & Groove”

di Gianluca Albanese

E’ appena uscito il nuovo singolo del duo di rapper “Shark and groove”dal titolo “Caro Babbo Natale” in collaborazione con il noto doppiatore Renato Norava.

“Oltre ad essere una canzone nostalgica – si legge nella nota diffusa dall’ufficio stampa dei due rapper – volta a riscoprire la magia del Natale per chi l’ha persa crescendo, è un modo per dare un nostro piccolo contributo ad una causa che ci sta a cuore. Tutti i proventi derivati dalla vendita del singolo verranno devoluti a “La casa di Matteo” nata dal progetto di Luca Trapanese, che ha come scopo quello di accogliere i bambini orfani affetti da disabilità. Il tema degli abbandoni dei bambini disabili a noi è molto caro, in quanto pochi mesi dopo la nascita di Shark è nata una bambina con una disabilità nel suo stesso ospedale e i suoi genitori non riuscendo ad accettare la sua condizione volevano abbandonarla.

Grazie ai genitori di Shark, che chiamati dall’ospedale, hanno parlato con i suoi genitori e li hanno convinti di quanta gioia può dare un figlio, oggi questa bambina è diventata una bellissima ragazza.

Siamo molto vicini a questi piccoli che purtroppo non hanno avuto la stessa fortuna e faremo il possibile per rendergli la vita migliore quanto più possibile”.

Davvero un gesto di grande sensibilità e generosità da parte dei nostri due conterranei. Da sostenere.