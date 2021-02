Carnevale in Corsia. Il Lions club di Monasterace in visita al reparto di Pediatria di Locri

Carnevale in Corsia. Il Lions club di Monasterace in visita al reparto...

di Redazione

LOCRI- “Carnevale in corsia”. È questo il titolo dell’iniziativa organizzata, per questo pomeriggio, a partire dalle 16:30, presso il reparto di pediatria dell’Ospedale Civile di Locri, dal Lions club di Monasterace Kaulon, presieduto d Daniela Futia, in collaborazione con lo Specialty club di Siderno guidato da Domenico Futia.

Un evento di solidarietà per far sorridere i piccoli degenti del nosocomio locrese ai quali, nel pieno rispetto delle nome anti-covid, verranno distribuiti pacchi regalo. Tutto ciò tra mascherine, giochi, coriandoli e tanto divertimento. I dettagli della locandina.