R. & P.

VIAREGGIO – Domenica scorsa, in occasione del primo corso mascherato di apertura del Carnevale di Viareggio, è andato in scena un penoso spettacolo di cavalli costretti a esibirsi sull’asfalto, in una sfilata che voleva essere divertente ma che si è trasformata in una scena di puro abuso, fortemente criticata sui social e che IHP Italian Horse Protection condanna con fermezza.



Il Comune di Viareggio ha deciso di ingaggiare per questa pagliacciata i “Giona Show”, un gruppo che propone esibizioni equestri circensi in varie parti d’Italia: i cavalli sono stati costretti a esibirsi sull’asfalto con movimenti innaturali e forzati, persino a camminare su due gambe, come si vede in un video che circola in rete e che potete trovare a questo link: https://www.facebook.com/reel/1227502498806618

“Sono spettacoli che la maggior parte dell’opinione pubblica non vorrebbe più vedere, come mostrano i commenti postati dagli utenti in reazione a quel video. Ormai è chiaro a tutti, anche grazie al nostro lavoro, quanto per i cavalli tutto questo sia un mero sfruttamento che si può tradurre anche in sofferenza e in danni alle articolazioni”, spiega il presidente di IHP Sonny Richichi. “Il Carnevale di Viareggio è una manifestazione straordinaria di creatività e intelligenza che ogni anno stupisce per il livello artistico e la satira pungente: crediamo che il rispetto per tutti gli esseri viventi sia dovuto, anche solo per coerenza etica e intellettuale”.

Per questo motivo IHP ha invitato i cittadini a scrivere direttamente al sindaco per protestare, in modo educato e garbato, ma fermo, affinché queste scene avvilenti non si ripetano.