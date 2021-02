Carnevale di solidarietà in corsia, Lions Monasterace Kaulon e Specialty Siderno allietano i piccoli della Pediatria Locri

R & P

“Carnevale in corsia” un’ iniziativa nata con la finalità di creare momenti di spensieratezza e di gioia per i piccoli ospiti del Reparto Pediatrico dell’Ospedale civile di Locri, diretto dal Dirigente medico Dott. Vittorio Criaco. Un nobile gesto da parte del Lions Club Monasterace Kaulon presieduto da Daniela Futia assieme allo Specialty Club di Siderno, guidato da Mimmo Futia verso coloro che stanno attraversando un momento di difficoltà e di sofferenza. Un piccolo segno per donare loro un momento di gioia

La bella iniziativasi è svolta giovedì pomeriggio 11 febbraio data d’inizio del Carnevale 2021 e, inoltre, non meno significativa, “Giornata mondiale dell’Ammalato”, nella hall del Reparto di Pediatria, con la consegna al Dott. Criaco e al personale sanitario Rosamaria Passarelli, Consolata Patea e Maria Fragomeni di numerosi doni che gli stessi provvederanno (non potendolo fare i Soci lions a causa della pandemia) a distribuire a tutti i bambini attualmente presenti e a quelli che durante la settimana di Carnevale entreranno nel reparto anche solo per consulenza o in Day Hospital.

Nei pacchi regalo i piccoli degenti troveranno mascherine, coriandoli, trombette, cappellini, giochi, costruzioni in plastica e altro, confezionati con cura seguendo tutte le norme anti Covid 19, offerti per essere distribuiti nel Reparto e rendere felici, anche se solo per un frammento, i giovanissimi ospiti e meno traumatica la degenza, attraverso il gioco e le attività ludiche.

In questo periodo difficile e triste che si protrae ormai da quasi un anno a causa della pandemia, durante la quale siamo costretti a misure eccezionali e di sicurezza che non consentono più abbracci, baci, assembramenti e una vita normale “abbiamo pensato molto ai bambini costretti a trascorrere in ospedale il Carnevale. Quando la malattia entra nella vita di un bambino gli spazi e le attività ludiche negli ospedali possono contribuire ad elaborare in modo più positivo la dolorosa esperienza” questo è quanto ha dichiarato la presidente Daniela Futia nel momento della consegna dei doni. “ Il bambino quando gioca è felice spostando il pensiero dalla sua malattia, distraendosi. Ben vengano altri momenti ludici di cui il mio Club, Monasterace Kaulon e Siderno “Riviera dei Gelsomini” saranno sempre promotori”.Essere vicini ai più deboli, – ha continuato ancora la Presidente – alle persone e al territorio su cui operiamo è uno dei tanti obiettivi sostenibili”. Ma Carnevale senza dolcetti per i Bambini non è una vera festa e per questo ci ha pensato il noto “Bar del Corso” di Locri,che ha voluto donare un abbondante vassoio di dolci, sensibile e felice di collaborare al lodevole gesto degli amici Lions.

Nel congedarci si è ringraziato tutto il personale medico e sanitario che si prende cura giornalmente dei nostri piccoli con amore e professionalità e per aver consentito a noi Lions questo piccolo gesto.

Lions Arianna Carabetta

Addetta alla Comunicazione