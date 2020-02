CARNEVALE BOVALINO Martedì 25 sfilata dei carri allegorici

(foto di repertorio)

R. & P.

L’Amministrazione Comunale è lieta di comunicare che martedì 25 marzo p.v. si svolgerà la manifestazione “Carnevale Bovalinese- III edizione” che coinvolgerà molti gruppi tra associazioni, scuole per l’infanzia e commercianti.

La realizzazione dell’evento è frutto di un grande lavoro di squadra coordinato dal direttore artistico Domenico Scaglione che si è occupato di ideare e coadiuvare la realizzazione dei carri allegorici che sfileranno per la città.

Il sindaco, avv. Vincenzo Maesano, si ritene soddisfatto “L’iniziativa è stata fortemente voluta da questa Amministrazione che ha investito e continua a investire in attività che servono a far diventare Bovalino un paese più attrattivo e, al fianco degli interventi strutturali in corso, è necessario anche promuovere il nostro paese con manifestazioni del genere. Si viaggia, insomma, su due binari paralleli, da un lato la risoluzione dei problemi strutturali, dall’altro l’iniezione di entusiasmo che possano scrollare di dosso il pesante mantello di rassegnazione che da decenni ci ritroviamo sulle spalle”.

Lassessore allo spettacolo, avv. Filippo Musitano, dichiara: “Giochi, maschere, sfilate in costume, coriandoli e tanto altro allieteranno il martedì grasso bovalinese con la convinzione che il senso di comunità si ricava anche dai momenti ricreativi popolari. Il Carnevale è un momento antropologicamente liberatorio, è il tempo in cui, per una volta all’anno è lecito insanire come fosse quasi una terapia sociale”.

Pertanto, l’appuntamento è per martedì 25 marzo alle ore 14.30 in Piazza Gaetano Ruffo dalla quale partirà la sfilata dei carri allegorici.