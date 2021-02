Carnevale a Siderno, al via il concorso fotografico della Pro Loco

di Redazione

SIDERNO- “La maschera più bella” , questo il titolo del Concorso fotografico organizzato dalla Pro Loco di Siderno in occasione del Carnevale. Lo scopo, come si legge nel regolamento, e’ quello di conservare, e far rivivere, nonostante l’emergenza sanitaria che blocca tutte le iniziative ludiche e ricreative, le tradizioni del Carnevale, offrendo, nel contempo, ai ragazzi, un momento di svago e divertimento.

Si vuole, inoltre, incentivare gli acquisti nei negozi cittadini, mettendo in palio buoni spesa da utilizzare per abbigliamento e cultura.

La partecipazione è aperta a tutti i bambini/ragazzi di età compresa tra gli 0 e i 18 anni.

I partecipanti dovranno inviare una sola fotografia, della migliore qualità possibile, con l’ abito di carnevale da loro indossato, specificando il NOME e un CONTATTO per eventuali comunicazioni:

all’indirizzo e-mail info@prolocosiderno.it

alla pagina Facebook Giovani Prolocosiderno

tramite WhatsApp al numero 3936547963

Contestualmente all’invio della foto, relativamente ai concorrenti minorenni, dovrà essere firmata e restituita dai genitori dichiarazione liberatoria per pubblicazione di immagini di seguito allegata.

Sarà possibile inviare le fotografie dal 13 al 16 febbraio 2021

Le foto verranno pubblicate secondo l’ordine di arrivo sulle pagine Facebook Pro Loco Siderno e Giovani Prolocosiderno

Si classificheranno prime le due foto che riceveranno più like. A parità di voto si procederà a sorteggio

Si potrà votare entro le ore 24 del 16.02.2021

Il 18/02/2021, sulle stesse pagine Facebook, verranno annunciati i vincitori

I vincitori riceveranno buoni spesa del valore di € 50,00 cadauno da utilizzare per acquisto di capi d’ abbigliamento e di libri in negozi della citta’.

TUTELA DELLA PRIVACY DEI MINORI

DICHIARAZIONE LIBERATORIA PER FOTOGRAFIE E/O RIPRESE VIDEO

E PUBBLICAZIONE ARTICOLI

(D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”)

I SOTTOSCRITTI GENITORI:

PADRE __ ______________________________ nato a _____________________

il____________ e residente a in via

documento ________________________ n. ______________________ rilasciato da _______________________

MADRE __ ______________________________ nata a ____________________

il____________ e residente a _______________________________ in via ____________________________

documento ________________________ n. ______________________ rilasciato da _______________________

in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale del minore __________________________________ nato a ______________________ il _____________________ residente a _________________________ in via _________________________ con la presente

A U T O R I Z ZANO

L’Associazione Proloco di Siderno a pubblicare fotografie o video contenenti l’immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, sulle pagine facebook denominate “Pro Loco Siderno” e “Giovani Proloco Siderno” per la partecipazione al concorso “ La Maschera piu’ bella” proposto dalla suddetta Proloco.

L’utilizzo delle immagini sono da considerarsi in forma gratuita.

Si allega documento di identità di entrambi.

FIRMA

____________________________

Siderno _____________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati dalla Proloco di Siderno e non saranno comunicati a terzi; in relazione ai dati conferiti Lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003: conferma dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.

FIRMA

PADRE _______________________________________

MADRE _________________________________________