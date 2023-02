CARNEVALE A LOCRI Arriva il trasformista internazionale Luca Lombardo. Scuole e Associazioni in corteo con l’arte e temi sociali

di Redazione

LOCRI – Arriva a Locri il “Gran Carnevale”.

Un evento che vuole mettere al centro la ripartenza, dopo due anni di pandemia che hanno costretto a non poter allestire e programmare iniziative culturali e popolari.

Locri si propone di adottare un calendario che possa intrattenere le famiglie e di interesse per tutte le età, finalizzando il tutto ad un percorso turistico culturale che metterà al centro la creatività e l’attrattiva.

In tal senso, l’assessore allo Sviluppo Turistico Roberta Accursi e l’assessore alla Cultura e Pubblica Istruzione Domenica Bumbaca, hanno inteso programmare il calendario del Carnevale 2023.

«Locri- dice Accursi- non ha una forte tradizione carnevalesca – ma intendiamo avviare un circuito che possa interessare la comunità con attività ed iniziative ludico ricreative per i piccoli cittadini ed implementare lo sviluppo turistico, grazie anche alla presenza di artisti che raggiungeranno Locri per la manifestazione».

Di concerto l’assessore Bumbaca: «Abbiamo sempre visto il Carnevale come una festa di allegria e coriandoli, mentre come già per le grandi manifestazioni natalizie che hanno richiamato l’interesse collettivo, Carnevale dovrà seguire un suo palinsesto. Importante è la collaborazione con le scuole, perché Carnevale è creatività e attraverso l’arte, la musica, i colori, si arriverà a riflettere su temi attuali e sociali. Proporremo una sfilata a tema e poi grande festa la domenica mattina per concludere con il grande evento al Palazzo della Cultura dello spettacolo dell’artista internazionale».

Carnevale amaranto esordirà il 16 febbraio con la mega sfilata in maschera che si distenderà dal lungomare piazza Nosside alla centrale piazza dei Martiri con studenti e associazioni e le perfomance della scuola “Evolve scuola di danza” Locri di Giusy Zappavigna e Full Dance Calabria di Cristian Pelle.

Il 19 febbraio mattina, sempre in piazza dei Martiri, dalle ore 11 arriva il Grande Circo delle stelle e la Clown band con Locri Play village e la baby dance.

La città ospiterà la sera dalle ore 19 a Palazzo della Cultura il grande e famoso artista internazionale, il trasformista Luca Lombardo con il suo “Poubelle.Without words”.

Pronti a strabiliarsi con Luca Lombardo, ad oggi è uno dei pochi trasformisti italiani a riproporre l’antica arte del trasformismo.

Profondo estimatore di Arturo Brachetti dopo aver studiato magia, recitazione e clowneria, decide di dedicarsi al trasformismo.

Sin da bambino Luca si appassiona all’arte della magia e inizia a frequentare il Ring108, club magico internazionale, partecipando ai workshop dei maghi di fama internazionale.

Poco dopo si avvicina all’arte del teatro partecipando a vari corsi di recitazione e ad un corso di commedia dell’arte con il maestro Michele Monetta, insegnante della Silvio D’Amico.

Ritorna a Locri a grande richiesta e porta in scena Poubelle, spettacolo scritto insieme al noto regista Augusto Fornari che ne firma anche la regia.

Poubelle è stato rappresentato in 12 Nazioni ed ad oggi, è uno dei pochissimi spettacoli teatrali al mondo che usa l’arte antica del trasformismo (stile fregoliano).

In questo spettacolo Luca rappresenta fino a 40 personaggi.

«Si preannuncia un Carnevale sorprendente. Non resta che mettersi in maschera, sorridere, partecipare e vivere questa magia» – afferma il sindaco Giuseppe Fontana- nel ringraziare quanti si sono impegnati per la realizzazione del Gran Carnevale Locrese.