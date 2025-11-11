di REA

È con grande soddisfazione che il Partito Politico REA – annuncia la nomina di Carmine Cocca come nuovo Coordinatore Regionale della Toscana.

Imprenditore con una lunga esperienza nel settore industriale e commerciale, Carmine Cocca ha ricoperto ruoli di responsabilità in importanti realtà aziendali, tra cui la direzione di una società metalmeccanica con sedi in Italia e all’estero e, più recentemente, la gestione operativa e commerciale per una società multinazionale.

Grazie alla sua solida competenza nella gestione dei rapporti con clienti e fornitori, nello sviluppo commerciale e nella supervisione strategica, Cocca ha dimostrato negli anni capacità di leadership e visione, unite a un forte senso etico e alla volontà di contribuire alla crescita economica e sociale del territorio toscano.

“Carmine Cocca porta nel nostro partito un bagaglio umano e professionale di grande valore” – dichiara Gabriella Caramanica, Segretario Nazionale Partito Politico REA – “La sua esperienza e la sua capacità di coordinamento saranno determinanti per promuovere i valori di REA in Toscana, rafforzando la presenza del partito e il dialogo con i cittadini”.

Con questa nomina il Partito Politico REA conferma il proprio impegno nel valorizzare persone di comprovata esperienza e sensibilità sociale, orientate al bene comune e alla crescita sostenibile del Paese.