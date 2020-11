CARERI Torna in scena l’associazione culturale “Francesco Perri”

R. & P.

Già nata nel 1992, l’Associazione Culturale intitolata allo scrittore calabrese, si è posta l’obiettivo di creare una nuova realtà attiva soprattutto nel territorio calabrese per uscire dalle quinte che negli ultimi tempi l’avevano custodita.

I soci fondatori si sono riuniti e hanno deciso, all’unanimità, di trasformare l’associazione in un progetto no profit innovativo per una più diffusa consapevolezza di quanto il sapere sia elemento essenziale per l’aggregazione sociale, in particolare per le nuove generazioni che si intendono raggiungere attraverso la collaborazione e l’impegno reciproco con altre Associazioni culturali e del terzo settore attive nel territorio.

“I fondatori insieme ai nuovi soci dell’Associazione di sono incontrati e hanno deciso che non era più possibile lasciar scorrere il tempo senza dare un segnale di presenza e di testimonianza di fronte alle sfide sempre più problematiche del nostro tempo”- dichiara il nuovo Presidente Giulio Strangio.

Consapevoli del difficile periodo che noi tutti stiamo vivendo a causa del covid19, l’Associazione si propone di diffondere la migliore offerta culturale tramite la piazza digitale. È possibile visitare il sito web www.associazioneculturalefrancescoperri.it, la pagina Facebook e Instagram annesse attraverso le quali, in attesa di inaugurare una nuova sede, si propone uno scambio di attività e coinvolgimento per tutti coloro che vorranno partecipare. “L’intento è quello di costruire comunità attorno alla figura del grande scrittore rivolgendo il nostro messaggio sia a coloro che sono rimasti nella loro terra natia sia a coloro che, come Francesco Perri, sono emigrati” continua ancora Giulio Strangio.

Nuovi progetti sono in fase di elaborazione e, in attesa di un miglioramento dell’attuale condizione nazionale, si da’ appuntamento in primavera per la presentazione ufficiale della nuova associazione.

Careri, 5 Novembre 2020

Associazione Culturale Francesco Perri

89030 Careri (RC)

e-mail mariabkristina@gmail.com

associazionefrancescoperri@gmail.com