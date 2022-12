CARENZA ORGANICO VIGILI DEL FUOCO REGGINI La denuncia della UILPA

di Redazione

SIDERNO – “Più volte abbiamo cercato di sensibilizzare governi e Amministrazioni locali, ma il problema degli organici esiste e persiste da tempo e non è mai stato risolto. I Vigili del Fuoco ci mettono passione, amore, competenza e tutto l’impegno possibile per mandare avanti la baracca, ma tutto questo non basta più, perché a rimetterci non solo i cittadini, privati della loro sicurezza, ma anche gli stessi operatori costretti a lavorare ogni giorno sotto organico”.

A denunciarlo è Giuseppe Fraschini, segretario provinciale della UILPA dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria.

“Solo la provincia reggina – prosegue Fraschini – conta 97 Comuni, una superfice di 3200 chilometri quadrati e una popolazione superiore ai 500.000 abitanti; I Vigili del Fuoco operativi in servizio giornalmente sono poco meno di 60 unità. Un numero irrisorio se si pensa alla popolazione da servire. Inutile tornare a parlare degli standard Europei previsti (1 VVF ogni 1200 abitanti), perché solo nella provincia reggina – conclude – il rapporto è di 1 Vigile del Fuoco ogni 11.000 abitanti”.