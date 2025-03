L’Autorità Regionale per i Diritti degli Animali della Calabria elogia l’operato dei Carabinieri Forestali di Aprigliano e del Personale dell’Asp di Cosenza per l’importante operazione a tutela degli animali effettuata nel territorio di San Giovanni in Fiore.

R. & P. nota dell’Autorità Regionale per i Diritti degli animali

REGGIO CALABRIA – L’Autorità Regionale per i Diritti degli Animali della Calabria esprime il proprio plauso e il massimo apprezzamento per l’operazione condotta dai Carabinieri Forestali di Aprigliano e del Personale dell’Asp di Cosenza, volta alla tutela e alla salvaguardia degli animali nel territorio di San Giovanni in Fiore.

L’operazione, che ha portato al contrasto di attività illecite ai danni degli animali, rappresenta un segnale chiaro dell’impegno delle forze dell’ordine nella protezione del benessere animale, della loro corretta detenzione e nella lotta contro il maltrattamento. Questo intervento dimostra l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra le istituzioni per garantire il rispetto delle normative vigenti e la difesa degli esseri viventi più vulnerabili. <<La tutela degli animali è una priorità etica e normativa, e l’operato dei Carabinieri Forestali di Aprigliano dimostra quanto sia fondamentale l’impegno delle forze dell’ordine per il rispetto della legalità e della biodiversità del nostro territorio. Preme sottolineare che se da un lato si evince una forte ed importante opera di sinergia tra Carabinieri Forestali e Servizio Veterinario Provinciale, dall’altra parte duole sottolineare la sempre più marcata assenza dei Comuni e degli Enti locali in genere. Come Autorità invitiamo tutti i Sindaci ad approvare i Regolamenti Comunali. Inoltre è intenzione di codesta Autorità incontrare nel breve tempo il Comandante Regionale dei Carabinieri Forestali al quale esprimere diretto apprezzamento del Presidente e di tutti i componenti dell’Autorità>> – ha dichiarato Domenico Laratta, rappresentante dell’Autorità Regionale per i Diritti degli animali.

L’Autorità Regionale rinnova il proprio sostegno alle attività di prevenzione e repressione di ogni forma di maltrattamento animale e auspica che tali azioni possano essere sempre più frequenti e incisive. Si invita, inoltre, la cittadinanza a segnalare tempestivamente eventuali situazioni di abuso o violazione delle norme sulla tutela degli animali, affinché si possa continuare a garantire un ambiente più sicuro e rispettoso per tutti gli esseri viventi.