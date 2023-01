Carabinieri: 61enne denunciato per detenzione abusiva di armi

di Comando Provinciale Carabinieri Reggio Calabria

CATAFORIO – Diversi i servizi di controllo del territorio disposti negli ultimi giorni dalla Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, finalizzati alla verifica della regolare detenzione e custodia di armi e munizioni nel rispetto della normativa vigente, nell’ambito dei quali sono state riscontrate varie violazioni alla normativa vigente in materia. In particolare, a Cataforio, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 61enne per detenzione abusiva ed omessa custodia di armi.

Nello specifico, i militari, hanno sorpreso l’uomo detenere illegalmente all’interno dello scantinato della propria abitazione, uno stiletto, tre pugnali, 1500 cartucce di vario calibro, 20 kg di pallini in piombo per munizioni da caccia e quasi 10 kg di polvere da sparo. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro penale, mentre si è proceduto al ritiro cautelativo per le altre armi regolarmente detenute. Trattandosi di procedimento in fase di indagini preliminari, rimangono salve le successive determinazioni in fase processuale.