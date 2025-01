Il sindaco Falcomatà: 《E’ già una vittoria. Ne siamo orgogliosi》

R. & P.

REGGIO CALABRIA – Il commento del primo Cittadino: 《Fino a qualche anno fa era impensabile anche solo immaginare una candidatura considerando il punto di partenza》.

《Un risultato già di per sé importantissimo. Siamo felici e soddisfatti che la nostra proposta sia stata presa in considerazione e premiata con l’approdo in finale》. E’ quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà annunciando l’approdo in finale della Città dello Stretto nella candidatura a Capitale della Cultura 2027.

《Solo qualche anno fa sarebbe stato impensabile anche solo immaginare una candidatura della nostra città considerando il punto di partenza – ha aggiunto il sindaco – ora non solo abbiamo avuto l’ambizione della candidatura, ma siamo arrivati in finale e ce la giochiamo fino all’ultimo. E’ un risultato straordinario, anche per il significato che abbiamo dato alla nostra proposta. Reggio Calabria Cuore Mediterraneo, crocevia di culture, culla di una storia millenaria ed al tempo stesso proiettata al futuro, come baricentro del Mare Nostrum, non solo in senso geografico, ma simbolo di dialogo, di cooperazione, di pace tra i popoli tra l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa. La nostra è da sempre una comunità votata all’accoglienza, alla solidarietà, all’incontro, alla promozione dei valori della pace e del dialogo. Questa nostra caratteristica è già stata premiata con l’approdo in finale – ha concluso il sindaco – e noi ne andiamo orgogliosi》.