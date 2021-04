CAOS OSPEDALE Fragomeni: “Si convochi l’assemblea dei sindaci”

R. & P.

“In riferimento agli ordini di servizio firmati dal Direttore sanitario dell’Ospedale di Locri e alle notizie diffuse in queste ore dai media circa l’interruzione dei ricoveri in area medica, la temporanea sospensione dell’attività chirurgica ed il blocco momentaneo dei ricoveri nel reparto di Pneumologia per dare priorità al reparto Covid, e, data la confusione generale che si è creata sull’ospedale di Locri, a mio avviso, sarebbe opportuno ed urgente che si convocasse un’assemblea dei sindaci della Locride, investendo anche i consiglieri regionali, in cui si discuta di questa problematica per capire, e soprattutto pretendere chiarezza dal Management dell’ASP e dell’ospedale di Locri.

I cittadini meritano assoluta chiarezza sulle decisioni intraprese e sulle modalità organizzative del nuovo reparto (?) riservato ai malati di Covid-19, soprattuto se questo può generare sospensioni o problemi sugli altri ricoveri ospedalieri”.

– Così Mariareresa Fragomeni, Candidata Sindaco a Siderno.