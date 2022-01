CANTO L’UNIVERSO Il cantautore Roberto Scarfò si fa intervistare da Red Ronnie

R. & P.

Roberto Scarfò si trova a Sanremo per promuovere il suo inedito, si racconta al palazzetto di Casa Sanremo sul camper del Roxy Bar.

Il Roxy Bar è stata una trasmissione musicale ideata e condotta da Red Ronnie (conduttore televisivo e conduttore radiotelefonico italiano) andata in onda in Italia dal 1992 al 2001 sulle reti televisive e dal 2013 al 2017.

Oggi continua sul web dando spazio agli artisti emergenti della nuova era.

Incomincia l’intervista, Red chiede informazioni riguardo la vita privata del cantautore, che con umiltà lo informa del lavoro che sta svolgendo in questo periodo, il frantoiano in campagna, suscitando curiosità e ammirazione dello stesso conduttore, confidando che anche lui da ragazzo lavorava in campagna d’estate per pagarsi i dischi e la scuola di musica.

Red si sofferma ad inserire la pen- drive e chiede di cantare sopra il brano, con emozione inizia l’esibizione di Canto L’universo.

Sembra che il tempo si sia fermato, scorrono note e parole, la musica è quella giusta, non sbaglia e va dritta al fondo dell’anima, si è fatta padronanza di un istante che sembra rubato al mondo, suscitando questa elevata sensazione ed emozione nei presenti e in chi sta seguendo la diretta streaming.

Finita la musica, finisce questo momento, passano al giudizio del conduttore dei commenti live degli ascoltatori.

“Con ottimismo -dice – ci sei, hai le qualità, bella voce”.

Legge un commento di Massimo Borgata:”Bella voce, alla ricerca delle risposte come tutti noi, quando canta gli brillano gli occhi”; e poi un altro commento ancora:”Questo brano merita il palco dell’Ariston. 8+”.

Red restituisce la pen-drive confermando che ha le potenzialità e che c’è nei testi (termini semplici, diretti e concisi).

Si complimenta con l’artista che ormai ha conquistato la stima ed il giudizio positivo del conduttore del Roxy Bar.

Lo saluta e gli dà a suo modo la benedizione come si fa quando ricevi il sacramento della Cresima e gli dice Vaiiiiiii.

Grazie Roberto Scarfò per questo bellissimo momento che ci hai fatto vivere.

Con stima,

il gruppo il “Notiziario di Roberto Scarfò”.