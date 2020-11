Cane contagiato da Covid-19 dai suoi proprietari

di Simona Ansani

BARI – È risultata positiva al Covid-19 la barboncina che è stata contagiata proprio dai suoi proprietari anche loro positivi. Vivendo tutti nella stessa abitazione, i compagni di vita umani hanno trasmesso il virus alla loro cagnolina. La carica virale nella barboncina è molto bassa, come afferma Nicola Decaro, ordinario di malattie infettive degli animali all’Università di Bari, 《Il contagio è avvenuto proprio per via della sua convivenza con gli umani, ma a differenza loro l’animale non è in grado di infettare. Sebbene il rischio di contagio di cani e gatti sia praticamente pari allo zero (in tutto il mondo sono 20 i casi documentati), il consiglio per i padroni eventualmente positivi al Covid-19 è quello di affidarli momentaneamente ad amici e parenti》. Anche l’Anmvi, Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani, fa il suo appello invitando alla prudenza da parte dei proprietari positivi 《proteggiamolo dal contagio umano: se in casa c’è una positività, distanziamoci per cautela dal nostro pet come facciamo con gli altri familiari》.