di Patrizia Massara Di Nallo

REGGIO CALABRIA – Alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca, Senatrice Anna Maria Bernini, oggi, alle ore 11,00, presso l’Aula Magna Quistelli, si terrà la presentazione pubblica del progetto del Campus del Mediterraneo, la cui realizzazione gioverà di uno stanziamento ministeriale di quattro milioni di euro.

Un momento importante di discussione e confronto corale sui nuovi scenari che vogliono promuovere Reggio Calabria sempre più come Città Universitaria inclusiva, accogliente, aperta e protesa alla valorizzazione della sua identità Mediterranea, quale forte sentimento territoriale.

Il Campus del (e nel) Mediterraneo costituisce pertanto, per l’Ateneo Reggino, una delle scommesse più importanti per poter rafforzare l’attrattività sia per gli studenti meridionali ,che potranno avvalersi di migliori condizioni per restare nella loro terra, sia per i tanti altri giovani che potranno ancora di più coltivare occasioni di stimolo e di curiosità nella città dello Stretto, posizionata al centro del Mare Nostrum, crocevia di popoli, arte, cultura e storia millenaria.

L’evento di presentazione sarà aperto dal Rettore Giuseppe Zimbalatti. Seguiranno le relazioni di Antonio D’Elia ed Alessandro Villari, Docenti della Mediterranea, nonché gli interventi del Presidente del Consiglio degli Studenti Isabella Scardino, del Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, dell’Eurodeputata Giusi Princi, dell’Onorevole Francesco Cannizzaro promotore dell’emendamento legislativo per il Campus e del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Di seguito il programma del Ministro Bernini A Reggio Calabria:ore 11 Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, Aula Magna “Quistelli”, presentazione del “Progetto Campus del Mediterraneo”; ore 16 conferenza “La Calabria e Forza Italia, risultati e prospettive”, alla presenza di Dirigenti, Sindaci e Amministratori di Forza Italia presso la sede della Segreteria Regionale; ore 17:30 inaugurazione della mostra “Io qui sottoscritto, testamenti di grandi Italiani” organizzata dal Comitato regionale Notarile di Reggio Calabria presso Palazzo San Giorgio sede del Comune di Reggio Calabria,; ore 18 evento “Festa dell’Europa – Calabria testimone dei valori europei” presso il Palmarium del Consiglio regionale della Calabria, area verde di Palazzo Campanella, promossa dall’Eurodeputata di Forza Italia On. Giusi Princi.