Campionato Nazionale B2 Femminile, la Sensation Profumerie Gioiosa scalda i motori

Con il campionato nazionale di serie B2 alle porte, la SENSATION PROFUMERIE GIOIOSA scalda i motori e si prepara ad intraprendere questa nuova avventura che la vedrà rappresentare l’intera Locride in ambito nazionale.

La preparazione atletica e tecnica è già a pieno regime e sotto la guida del preparatore atletico Enrico Argirò e dei mister Albanese-Ferraro si comincia a far prendere forma ad una compagine quasi del tutto nuova con innesti provenienti da squadre calabresi, da altre squadre di altre regioni e dal vivaio dell’AD Poliasportiva Gioiosa.

La società e la direzione sportiva stanno ancora valutando l’innesto di qualche altra atleta in ruoli chiave che permetterà alla squadra di essere completa.

Costabile, Araujio e compagne sono in continuo fermento per l’inizio del campionato fissato per giorno 08 Ottobre in casa contro una delle compagini catanesi l’ASD A.L.U.S. Volley.

Alcune riflessioni da parte del mister Albanese:

Dopo le prime quattro settimane di preparazione dedicate alla parte fisica in sala pesi, piscina e spiaggia, associate a quella tecnica e mentale, si è giunti alla 5° SETTIMANA di avvicinamento all’inizio del campionato alternando sedute in sale pesi con quelle di tecnica ad allenamenti congiunti con buone squadre di serie C.

Il gruppo inizia a consolidarsi con qualche nuovo innesto e sta cercando gli equilibri giusti nelle varie fasi di gioco.

Questa fase preparatoria proseguirà con un buon test match con gli amici di Crotone, ottima squadra di categoria, da parecchi anni protagonista nel Campionato di serie B2.

L’augurio è quello di arrivare preparati all’appuntamento con la storica prima gara in una competizione Nazionale.

