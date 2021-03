CAMPAGNA VACCINALE Sainato (FI):”Presto nuove strutture”

R.& P.

“Come avevo promesso alcuni giorni fa, questa mattina ha avuto un lungo e proficuo incontro con il dottor Fortunato Varone, direttore del Dipartimento Protezione Civile e soggetto attuatore per l’emergenza Covid, con il quale ho affrontato, in spirito di massima concretezza, il tema di una decisiva accelerazione della campagna vaccinale anti pandemia. All’esito della riunione, mi sono fatto tramite con i Sindaci affinché, già nelle prossime ore, secondo lo schema individuato dalla Protezione Civile regionale, individuino due strutture, una per l’ambito socio-assistenziale sud della Locride (da Palizzi a Locri) e una per quello nord (da Siderno a Monasterace), dove collocare altrettanti centri di somministrazione del siero, da affiancare a quello di Siderno, già operativo da alcune settimane. I primi cittadini dei Comuni interessati inoltreranno a brevissimo la disponibilità dei luoghi da inserir nella campagna vaccinale, trasmettendo al Dipartimento regionale la documentazione necessaria. Negli spazi scelti, che verranno debitamente attrezzati dalla Protezione Civile, opererà in prima battuta la Croce Rossa e, progressivamente, verranno impegnati anche i medici di medicina generale, nonché gli specializzandi, professionisti in pensione e le altre associazioni di volontariato impegnate nel settore socio-sanitario. Le istituzioni, a qualsiasi livello, stanno operando sul campo, con tenacia e spirito collaborativo. Il coordinamento del dottor Varone sta sostenendo, positivamente, questo percorso condiviso di rafforzamento della capacità di somministrazione dei vaccini contro il Covid, un nemico insidioso, che solo insieme, in modo sinergico, batteremo”.

Così il consigliere Regionale, Raffaele Sainato.