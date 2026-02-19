R. & P.

LOCRI – Il vescovo di Locri-Gerace, mons. Francesco Oliva, ha inviato alla Diocesi in occasione dell’inizio del periodo quaresimale, con l’imposizione delle Ceneri, il tradizionale messaggio dal titolo “In cammino verso la Pasqua del Signore Risorto”.

“È un cammino che ci invita a guardare la realtà con occhi nuovi- scrive il presule- per riconoscere il Risorto tra noi e lasciarci trasformare dall’incontro con Lui. Chiamati a riscoprire la bellezza del nostro credere, partecipando più attentamente alla vita ecclesiale attraverso la preghiera, l’ascolto della Parola di Dio, aprendo il nostro cuore alla carità. La Quaresima, più che di rinunce, è tempo di conversione, necessario per rinnovare “lo stile delle nostre relazioni, la qualità del dialogo, la capacità di lasciarci interrogare dalla realtà” (papa Leone XIV)”. Oliva invita a “Rinnovare lo stile delle relazioni è ritornare ad essere umani, vivere la “fraternità”, animati da sentimenti di bontà, da coerenza morale, dallo smascheramento di ogni forma di ipocrisia e cattiveria, dall’essere operatori di pace in ogni situazione di vita, in famiglia, sul lavoro, in società. È fare spazio a Gesù che sempre unisce: Lasciamoci guidare dalla consapevolezza che “senza condivisione fraterna non si può realizzare una comunità ecclesiale o civile: esiste solo un insieme di individui mossi o raggruppati dai propri interessi.” Nel suo messaggio il vescovo di Locri-Gerace ribadisce che “Nello stile del dialogo, la Quaresima è un tempo che ci fa comprendere gli altri, le loro attese e i loro dubbi. C’insegna a dialogare con rispetto e benevolenza, in spirito di prossimità. Attraverso il dialogo, sempre pronti ad ascoltarsi e ad imparare gli uni dagli altri, si abbattono i muri che dividono, si contribuisce a far crescere la cultura. Dialogare e condividere, sapere che l’altro ha qualcosa di buono da dire, fare spazio al suo punto di vista, alle sue proposte: questo è lo stile del Vangelo! È tempo di lasciarci interrogare dalla realtà, d’imparare ad ascoltare, a vedere, a riconoscere quanto ci sta attorno, ad attendere con pazienza che il seme nascosto nel terreno risorga a vita nuova. Tutto questo può accadere attraverso l’ascolto e il digiuno. L’ascolto è il primo gesto che ci rende capaci di entrare in dialogo con l’altro. L’ascolto a più dimensioni: ascolto della Parola nella liturgia, ascolto del grido del povero che invoca aiuto, ascolto della voce interiore che ci sollecita al bene”. C’è poi il digiuno, non solo quello inteso come “esercizio ascetico antichissimo e insostituibile nel cammino di conversione”, ma anche quello dall’astenersi “dalle parole che percuotono e feriscono il nostro prossimo. Cominciamo a disarmare il linguaggio, rinunciando alle parole taglienti, al giudizio immediato, al parlar male di chi è assente e non può difendersi, alle calunnie. Sforziamoci invece di imparare a misurare le parole e a coltivare la gentilezza: in famiglia, tra gli amici, nei luoghi di lavoro, nei social media, nei dibattiti politici, nei mezzi di comunicazione, nelle comunità cristiane. Allora tante parole di odio lasceranno il posto a parole di speranza e di pace”. Percorriamo insieme questo cammino, conclude mons. Oliva, “sostenendoci a vicenda. Buon cammino quaresimale a tutti! “