CAMBIO GOMME INVERNALI 2020 Date, costi e sanzioni

Come ogni anno, a partire dal 15 novembre scatta l’obbligo, in gran parte d’Italia, del cambio gomme invernali con le coperture termiche che devono sostituire gli pneumatici estivi entrati in vigore dal 15 aprile.

La normativa che introduce l’obbligo dell’utilizzo di pneumatici invernali sulle auto e sui mezzi pesanti è disciplinata dall’articolo 6 del Codice della Strada introdotto dalla legge n.120 del 29 luglio 2010, anche se è competenza degli enti che gestiscono le singole tratte stradali decidere (con l’emanazione di specifiche ordinanze) se imporre o meno l’uso di gomme termiche.

In generale dal 15 novembre di ogni anno fino al 15 aprile dell’anno successivo (fatte salve eventuali proroghe), per gli automobilisti vige l’obbligo di essere muniti pneumatici invernali idonei alla marcia su neve ovvero di avere a bordo dell’auto adeguati mezzi antisdrucciolevoli come catene o calze da neve.

Secondo quanto riportato in una direttiva emanata dal Ministero dei Trasporti, è possibile iniziare a montare gli pneumatici invernali un mese prima della data prevista (quindi a partire dal 15 ottobre) e sostituirli con quelli estivi fino a un mese dopo della scadenza dell’obbligo (quindi il 15 maggio).

È altresì possibile circolare con le gomme invernali anche dopo tale scadenza, a patto che gli pneumatici montati sulla propria auto rispecchino i codici di velocità presenti sul libretto di circolazione.

Quanto costa il cambio gomme invernali?

Il cambio gomme invernali comporta dei costi relativi all’acquisto degli pneumatici, al loro montaggio e alla custodia delle gomme estive che verranno rimontate sull’auto l’anno successivo non appena l’obbligo delle gomme termiche verrà nuovamente meno.

Tuttavia se si acquistano gli pneumatici online su siti specializzati come gommeplanet.it che, oltre a fornire una vasta scelta di gomme di ogni marca e modello, hanno delle speciali convenzioni con gommisti e officine, si può usufruire di prezzi vantaggiosi e sconti che fanno diminuire il costo medio del cambio gomme stagionale.

Il prezzo del montaggio, infatti, varia a seconda della zona d’Italia in cui si risiede e parte da circa 30/35 euro fino ad arrivare a 70/80 euro nelle città più grandi.

Inoltre, se si ha la possibilità di conservare il treno di gomme estive in proprio, si può risparmiare anche sul costo della custodia degli pneumatici in officina, costo che mediamente è di 40/50 euro.

Sanzioni per chi non rispetta l’obbligo

Per chi non si adegua all’obbligo del cambio gomme invernali (o circolasse senza catene a bordo) sono previste delle sanzioni anche molto salate che potrebbero anche vedere la decurtazione di alcuni punti sulla patente.

All’interno dei centri abitati la sanzione minima quando si circola con pneumatici non adatti è di 41,00 euro e può arrivare fino 168,00 euro (come previsto dall’art. 7 commi 1 lett. a) e 14 del Codice della strada).

Fuori dai centri abitati, invece, su autostrade o strada extraurbane principali o assimilate, per coloro che non rispettano l’obbligo delle gomme invernali la multa minima è di 84,00 euro che può raggiungere anche i 335,00 euro (art. 6 commi 4 lett. e) e 14).

Quando le autorità preposte accertano la violazione dell’obbligo da parte dell’automobilista, a quest’ultimo viene intimato, ai sensi dell’articolo 192 commi 3 e 6, di fermarsi oppure di proseguire la marcia solo e soltanto dopo aver dotato il veicolo di mezzi antisdrucciolevoli (ovvero montando le catene da neve se ne è forniti). Se l’intimazione non viene rispettata il conducente dell’auto va incontro a un’ulteriore sanzione pecuniaria di 84,00 euro e la decurtazione di 3 punti dalla patente di guida.