Cambio di guardia al vertice ANP Calabria: il Ds Sacco nuovo Presidente

L’ANP calabrese (Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola) storicamente l’organizzazione sindacale dei Dirigenti scolastici, che dal 2002 accoglie anche le Alte Professionalità Docenti, ha un nuovo presidente: Francesco Sacco.

In seguito all’autosospensione del Preside dell’IIS “Severi” di Gioia Tauro Giuseppe Gelardi eletto Consigliere regionale, assume la funzione di presidente dell’articolazione calabrese il Dirigente scolastico dei Licei “Mazzini di Locri (RC).

Il neopresidente si dice pronto ad intraprendere una decisa azione sindacale di tutela delle categorie rappresentate. A tal proposito ha già provveduto ad ampliare lo staff già esistente arricchendolo di nuovi membri pronti a collaborare con “La vecchia guardia” al fine di intraprendere azioni atte alla tutela e alla valorizzazione del ruolo sociale e del riconoscimento economico e culturale delle categorie rappresentate.

“Un sincero ringraziamento – afferma il Preside Sacco – va al collega Gelardi che tanto si è adoperato per far crescere l’ANP calabrese e per la collaborazione, la disponibilità e l’amicizia che mi ha sempre assicurato, con spirito aperto e costruttivo. Per me è un grande onore rappresentare una così prestigiosa Associazione, succedo ad un uomo di grandissimo spessore e sono cosciente che mi aspetta un lavoro di continuità e di consolidamento. In quanto uomo di scuola so di avere una grande responsabilità nei confronti delle nuove generazioni per questo motivo sono pronto ad intraprendere, oltre all’azione sindacale, un profondo impegno culturale finalizzato a promuovere innovazione e miglioramento nelle politiche educative e sociali”.

Nell’ azione strategica dell’ANP rientra anche l’offerta costante e variegata di percorsi di aggiornamento per Dirigenti e Docenti, il Preside Sacco e il suo staff sono già al lavoro per offrire, nei prossimi mesi, diversi eventi con la presenza di formatori esperti nonché dei vertici nazionali dell’ANP.