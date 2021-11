CAMBIAMO GIOIOSA “Perso il finanziamento per lo stadio comunale”

R. & P.

Il Comune di Gioiosa Jonica è stato escluso dal bando “SPORT E PERIFERIE 2020

PER LA INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI DA FINANZIARE

NELL’AMBITO DEL “FONDO SPORT E PERIFERIE”.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri, con uno stanziamento di 140 milioni di euro,

aveva previsto la possibilità di finanziare interventi per la:

a) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica,

localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;

b) diffusione di attrezzature sportive con l’obiettivo di rimuovere gli squilibri

economici e sociali esistenti;

c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti da destinare all’attività

agonistica nazionale e internazionale.

Viste le ben note problematiche che da anni impediscono l’utilizzo dello stadio

comunale per la disputa degli incontri agonistici ed i conseguenti disagi che ciò

comporta per la locale squadra di calcio nonché per tutti gli appassionati gioiosani che

si trovano costretti a spostarsi nei comuni limitrofi per assistere alle gare di campionato,

appare evidente l’enorme importanza che l’accesso a tali finanziamenti avrebbe

rappresentato per tutto il Comune di Gioiosa Jonica e non solo per gli amanti del calcio.

Molti comuni calabresi, tra i quali Marina di Gioiosa Jonica (che è stata ammessa per

700 mila euro) sono riusciti ad accedere a tali finanziamenti che, “nel nostro caso”,

avrebbero consentito di risolvere la problematica del campo sportivo.

Appare, pertanto, grave ed indicativa di un’assoluta incapacità progettuale ed

amministrativa l’esclusione da un bando che, proprio per la particolare situazione in

cui versa ormai da anni l’impianto sportivo comunale, avrebbe rappresentato una

grande opportunità per il paese.

Purtroppo, dinanzi a questo ennesimo fallimento, non possiamo fare altro che prendere

atto di come lo sport (e tutte le persone che nello sport investono tempo, risorse ed

energie) non rappresenti una priorità per l’Amministrazione di Gioiosa Jonica.

Il Gruppo Consiliare “Cambiamo Gioiosa”.