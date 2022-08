CAMBIAMO GIOIOSA “Comune in predissesto: la giunta si dimetta”

R. & P.

Lo dicevamo 5 anni fa ed abbiamo continuato a ripeterlo ininterrottamente ad ogni occasione: la scellerata e dilettantistica gestione economica del bilancio comunale da parte dell’Amministrazione Fuda, che ormai amministra Gioiosa da circa 10 anni, era destinata a portare il Comune al dissesto.

Anche la Corte dei Conti era intervenuta, nel corso del 2020, invitando il Comune a tenere in ordine i conti e chiedendo chiarimenti sulla presenza di gravi irregolarità contabili o gravi anomalie gestionali.

Anche in questo caso abbiamo ritenuto opportuno ed utile informare la cittadinanza nella speranza (vana) che l’Amministrazione Comunale sarebbe corsa ai ripari dimostrando di anteporre ai propri interessi i bisogni e le esigenze del paese.

Purtroppo così non è stato.

Nel consiglio comunale del 30/07/2022 l’Amministrazione Fuda è stata costretta a gettare la maschera approvando – con i soli voti della maggioranza – il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale. Cosa significa?

Significa che il Comune è stato costretto ad ammettere di trovarsi in una condizione di pre-dissesto per € 3.100.522,73 ricorrendo alla procedura prevista dall’art. 243 bis co 1 del dlgs 267/2000 e riservata agli enti nei quali “SUSSISTONO SQUILIBRI DI BILANCIO IN GRADO DI PROVOCARE IL DISSESTO FINANZIARIO”.

SIGNIFICA AUMENTO INDISCRIMINATO DEI TRIBUTI COMUNALI.

C’è da chiedersi come sia stato possibile visto che le precedenti amministrazioni avevano lasciato una situazione di bilancio assolutamente florida.

A queste domande l’amm.ne Fuda dovrà dare quelle risposte che non è stata in grado di dare nel corso del Consiglio Comunale fornendo, alla Cittadinanza, tutti quei chiarimenti ai quali essa ha diritto.

In un paese normale l’unico epilogo di questa storia di incapacità amministrativa sarebbe

rappresentato dalle dimissioni del Sindaco che noi abbiamo chiesto ripetutamente nel corso del consiglio comunale e che ancora oggi richiediamo con forza.