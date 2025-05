R. & P.

REGGIO CALABRIA – <<Per una volta ha prevalso il buon senso e soprattutto la volontà di evitare cattive figure. Qualsiasi altra decisione sarebbe stata una sconfitta, non per la nostra Reggina, ma per l’intero movimento sportivo. La scelta di modificare la sanzione inizialmente prevista, consentirà quantomeno un corretto svolgimento dell’ultimo atto di questa stagione sportiva. Sarebbe stato ingiusto privare la comunità dei tifosi dello spettacolo>>. È quanto afferma il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà commentando l’esito del ricorso della Reggina sulla finale playoff tra gli amaranto e la Scafatese, che si giocherà a porte aperte.

<<È bene ogni tanto ricordare a tutti che se il movimento calcistico ha una tale importanza – ha aggiunto il sindaco – ciò è dovuto principalmente a chi il calcio lo segue dagli spalti di uno stadio, con entusiasmo e passione, a prescindere dalla categoria. È vero, il calcio è di tutti, dei giocatori, delle società, degli sponsor e degli esperti analisti. Ma il calcio è anzitutto della gente, dei tifosi. Ed è ai tifosi – ha concluso Falcomatà – che si deve rispetto, sempre. Perché sono loro che trasformano un semplice sport di squadra, in un vero e proprio fenomeno sociale>>.