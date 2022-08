CALCIO Due nuovi acquisti per l’Asd Siderno 1911: D’Agostino e Mana

R. & P.

L’Asd Siderno 1911 annuncia il terzo nuovo innesto per la stagione 2022/2023, si tratta del centrocampista Antonio D’Agostino classe ’97. In carriera ha militato nei campionati piemontesi con Usd Crescentinese in Promozione, Pro Palazzolo in Seconda Categoria, LG Trino in Eccellenza e Virtus Salugiese in Seconda Categoria.Rientrato in Calabria ha disputato nell’ultima stagione il campionato di Seconda Categoria con l’Antonimina.

Anssu Mana

L’Asd Siderno 1911 annuncia il quarto nuovo innesto per la stagione 2022/2023, si tratta dell’attaccante della Guinea-Bissau, Anssu Mana classe ’98. In carriera ha vestito le maglie di Grotteria e Mammola in Prima Categoria, Jonica Mammola in Promozione e nell’ultime stagioni alla Vallata Del Torbito in Promozione.

Ufficio stampa ASD Siderno 1911